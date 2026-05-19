לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, הגיע הזמר האהוב יניב בן משיח לאולפן "המבקר" של כיכר השבת לראיון חשוף ומרתק במיוחד. אחרי שהכריז לפני כשנה וחצי על הפסקת ההופעות המעורבות, בן משיח מתיישב לסכם תקופה ומדבר בגילוי לב על המחיר הכלכלי, הניסיונות בדרך, והאלבום החדש והמסקרן שמלווה גם במופע השקה ייחודי בקיסריה.

המהפך הרוחני: "זה או עד הסוף או אין אמצע"

בן משיח לא מסתיר את הקשיים שניצבו בפניו ואת ההצעות המפתות (שכללו גם כסף רב) שהוצעו לו כדי שישוב להופיע במופעים מעורבים, אך הוא מצהיר כי הוא נחוש לחלוטין בדרכו החדשה: "הייתי נחוש להשתכנע ולשכנע את עצמי בדרך שלי, בדרך של השם, ככה שלא הסתכלתי לא ימינה לא שמאלה". על ההחלטה הדרמטית ללכת עם האמת שלו עד הסוף הוא אומר: "אני בדרך שלי... זה או או, זה או עד הסוף או אין אמצע".

כיום, הוא מעיד על עצמו שהתורה היא מרכז חייו: "אני מרגיש שכל מה שסובב אותי זה רק התורה... נטו הצלחה, זה רק בזכות התורה".

אלבום מקורי ב-100% והשגחה פרטית

בניגוד לכמה מלהיטי העבר שלו, שהתבססו לא מעט על גרסאות כיסוי לשירים קיימים, האלבום החדש "סביב לעולם" מורכב ב-100% מחומרים מקוריים שנכתבו והולחנו במיוחד עבורו. בן משיח משתף על ה"סיעתא דשמיא" הגדולה שליוותה את יצירת האלבום, לאחר תקופה שבה הרגיש ש"הברכה לא הייתה מצויה שם".

הוא מספר על חיבור מיוחד עם הכותב והמלחין עדן חלף, אברך שחזר בתשובה שכתב לו שירים שקולעים בול למצבו: "סיעתא דשמיא... תפרו והלבישו לי את החליפה שבדיוק מתאימה לי, על הדרך שלי, על מה שעברתי". כדי לגוון, הוקלטו שירים גם ביוון כדי להביא "צבע אחר", אך בן משיח ממהר להדגיש: "קידשתי אותו כמובן".

היסטוריה בקיסריה: "ויתרתי על שורה שלמה, העיקר שתהיה הפרדה"

אחד הרגעים המרתקים בראיון מגיע כשבן משיח מדבר על מופע הענק המתוכנן באמפיתיאטרון קיסריה – שייערך לראשונה בהפרדה מלאה. הוא חושף את המחיר הכלכלי ששילם כדי לעמוד בעקרונותיו ולוודא שהמופע יתקיים בקדושה: "ויתרתי על שורה אחת שלמה, ויתרתי כדי לא להרוויח כסף... כדי שבאמת תהיה הפרדה ונוכל לשים שמה סוג של מחיצה שבאמת שיהיה בקדושה ובטהרה".

על המעמד המרגש, שגורם לו לדמוע בכל בוקר מחדש, הוא אומר: "אני הראשון שעושה קיסריה בהפרדה, בשבילי זה גאווה... אני לא מתגאה איך שאני שר... מתגאה בדבר אחד: שמה שעשיתי אז, היום אני עושה בקדושה ובטהרה, הכי טוב שאפשר, מה שאף אחד לפני לא עשה. בזה אני מתגאה, בקידוש השם".

צפו בראיון המלא, כולל ביצוע לייב מיוחד ומרגש באולפן