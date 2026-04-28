לאחר חמש שנים של פעילות מוזיקלית ענפה, התארח אמן הווקאל המצליח, חג'בי, באולפן "המבקר" של 'כיכר השבת' לרגל צאת אלבומו הווקאלי החדש (ומה שמוגדר גם כאלבום הבכורה שלו), "להתאחד". בראיון מיוחד הוא חושף את התפתחות הז'אנר הווקאלי, הקהלים החדשים שנחשפים אליו, והחלומות הגדולים לעתיד.

מפס קול של אבל למוזיקה חוצת מגזרים

המוזיקה הווקאלית, שבעבר נחשבה ל"מוזיקת חובה" דלוחה לתקופת ספירת העומר ובין המצרים, עוברת מהפכה של ממש, וחג'בי ניצב בחזיתה. חג'בי מספר כיצד הוא קשוב היום יותר לקהל ומשקיע באיכות הסאונד: "תמיד אני יותר קורא את הציבור, מה הם רוצים, מה הם אוהבים... היום אני נלחם שזה יישמע ממש חם וישב טוב לאוזן".

חג'בי מתאר, כי בחר לשלב באלבומו, ולשלב בקריירה שלו בכלל, שירים יותר "ישראליים" כדי לתת מענה לקהל רחב. "בגלל שלחרדים יש תמיד מה לשמוע... פתאום אני קולט שהרבה אנשים שנמצאים במקום מעט שונה, חרדים מודרנים או אפילו פחות דתיים... אכפת להם מלשמוע מוזיקה רגילה בספירת העומר". ההחלטה לפנות לשירים עם נגיעה ישראלית נבעה מהבנה שהסגנון החסידי או האמריקאי המובהק לא תמיד דיבר לקהלים הללו.

התוצאות לא איחרו לבוא: ביצוע ווקאלי שהוציא לשיר של בן צור שהה "שלושה שבועות רצוף בסרטונים החמים של היוטיוב", מה שהוביל לשיחת טלפון מפתיעה מהפדרציה למוזיקה שציינה כי זו פעם ראשונה שזמר דתי עם שיר ווקאלי מגיע להישג כזה.

אלבום של קיבוץ גלויות

האלבום החדש מציג פסיפס מוזיקלי רחב, כששיר הנושא שלו, "להתאחד", הוא גם השיר המקורי היחיד בו כרגע. חג'בי מתאר את האתגר שביצירת אלבום מגוון כל כך: "זה הסיפור הכי קשה, כי אתה רוצה לעשות אלבום אז אתה רוצה גם שיהיה משהו חסידי ואתה רוצה גם שיהיה משהו ישראלי ואתה יודע... תימני".

אחת ההפתעות באלבום היא דואט ווקאלי תימני עם ענק הזמר התימני ציון גולן, שלרוב נמנע מדואטים. חג'בי חושף שהחיבור נוצר לאחר שגולן התרשם מניהול אירוע שלו: "הוא ראה אותי מנהל את כל האירוע הזה אז הוא אמר לי תשמע, אתה מטורף... יאללה, כל שיר שתבחר, נעשה אותו". חג'בי מוסיף בהתרגשות: "בסוף שיר שאתה מוציא אותו למסלול אין לך מושג לאן זה הולך וזה כל פעם מפתיע אותי מחדש".

חתונה על טהרת הווקאל והחלום על במת הענק

חג'בי רואה בעשייתו שליחות, במיוחד בתקופה הנוכחית. "אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשוחה... הרבה מצאו נחמה במקום הזה. אני מרגיש בשליחות לפני שאני זמר". הוא מציג כיצד הז'אנר צומח גם מעבר לעונות המסורתיות, ואף משתף שניהל לאחרונה חתונה שלמה בירושלים על טהרת המוזיקה הווקאלית, לבקשת המשפחה, כאשר השירה הקולית החליפה לחלוטין את התזמורת.

ומה הלאה? המטרה הבאה של חג'בי היא להביא את הלהקות הווקאליות לבמות הגדולות. "אני חולם לעשות הופעה ווקאלית... עם להקה ווקאלית על הבמה עם כל השירים, עם כל האומנים... אני עוד לא בטוח אם הציבור מוכן לזה, אבל ברגע שאני אבין שהוא מוכן, אני אעוף על זה".

הריאיון נחתם בביצועים חיים ומרגשים באולפן לשיר הנושא "להתאחד" ולשיר "השם".