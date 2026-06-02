באולפן "כיכר השבת", במסגרת תוכנית המוזיקה "המבקר", התארח הפעם אחד האנשים המשפיעים ביותר כיום על תעשיית המוזיקה החסידית – המוזיקאי מוישי רוט. בשנים האחרונות שמו של רוט מופיע כמעט בכל אלבום מצליח, אך לרוב מאחורי הקלעים, כשהוא מתמקד בייעוץ, ניהול אומנותי וליווי של אמנים והפקות.

בראיון פתוח ומרתק, רוט משתף באתגרים של כניסה לראש של כל פרויקט מאפס, בחשיבות של האמת האומנותית שלו, ובסיבה שבגללה ויתר לא פעם על פרויקטים (ועל כסף) כשהרגיש שאין לו חיבור רגשי אליהם. "אני חייב חיבור רגשי חזק," מסביר רוט, "מעבד מקצועי יכול לקחת שיר בדיוק שהוא לא מתחבר אליו ולהוציא אותו הכי טוב שיש. אני לא כזה, ולכן אני לא קורא לעצמי מעבד מקצועי".

לא מפחד מהבינה המלאכותית

כשהתעשייה כולה גועשת סביב כניסתה של הבינה המלאכותית (AI) לעולם המוזיקה, רוט מציג גישה מרעננת ואופטימית. במקום להרגיש מאוים, הוא רואה בטכנולוגיה הזו הזדמנות עצומה.

"ה-AI מגיע לפה הרבה יותר מהר ממה שכולם חושבים... אני רואה בזה כמו כלי," הוא קובע. "אתה יכול להפוך את עצמך למוזיקאי יותר טוב עם ה-AI, כי הוא פשוט מביא לך השפעות והוא מדייק אותך... זה לא הולך להחליף את העבודה האנושית, אולי בעתיד הרחוק, אבל כרגע מי שידע לעבוד עם זה נכון זה כמו הבן אדם שידע לעבוד ראשון עם מחשב". למרות היכולות הטכנולוגיות, רוט מדגיש שבסופו של יום, "האוזן של האדם הסופי" והטעם האישי הם אלו שקובעים את התוצר הסופי.

"מדינה שלמה חיה בפוסט טראומה"

בחלק המרגש של הראיון, רוט חושף את החזון החדש שלו. לאחר שהרגיש שהמוזיקה החסידית הגיעה לעיתים ל"דרך ללא מוצא" ולמיצוי של סגנונות, וכשחצה את גיל 40, הוא מחפש ליצור מוזיקה עם משמעות טיפולית – במיוחד לאור השנים האחרונות ואסון השבעה באוקטובר.

"מדינה שלמה פה חיה בפוסט טראומה... אנחנו מסתובבים והכל בסדר אבל לא הכל בסדר," הוא משתף בכאב. "החלום שלי זה לקחת את המוזיקה ולעבור איתה לפאזה הבאה... להשתמש בה ככלי, לא כמטרה. כלי להקל על אנשים... של נחמה, של הכלה. תדע לך שמוזיקה זה הכדור הכי טוב".

את ההשראה הגדולה שלו למוזיקה שמרפאת את הנפש הוא שואב ממי ששינה את חייו – ר' שלמה קרליבך. "הוא העביר שמה תדרים של יידישקייט, של יהדות, של חום, של אהבה ושל הכלה," מסכם רוט.