למזרחיים בלבד? המהפך של יניב בן משיח // ביקורת אלבום

יניב בן משיח הוא לא פייטן, הוא גם לא רק זמר, הוא גם לא יושב רק בתוך משבצת הזמר המזרחי, הוא שילוב עדין של הכל יחד עם בחירת שירים משובחת. אלבומו החדש "חלפו השנים", ממנו יצאו כבר שישה שירים ועוד שניים נוספים בדרך, הוא צעד נוסף בחזרה של יניב בן משיח אל עומק המוזיקה היהודית, מבלי לוותר על הפקה איכותית ושירים שיגרמו לכם לזמזם אותם שוב ושוב.

אי אפשר להתעלם מהתפנית המבורכת של יניב בן משיח בשנה וחצי האחרונים מאז הודיע כי הוא מפסיק להופיע במעורב וכי הוא חוזר אל המקורות שלו גם מבחינה מוזיקלית. האלבום החדש הוא שיקוף איכותי של המהלך שלו עם שירים שכולם בקדושה ואווירה יהודית. בניגוד לכמה מלהיטיו הגדולים במהלך השנים, שהיו קאברים ללחנים יוונים, הפעם הלך בן משיח על אלבום מקורי לגמרי, שנכתב והולחן עבורו על ידי מיטב הכותבים והיוצרים במוזיקה הישראלית דוגמת, צמד היוצרים הישראלי המצליח, יונתן קלימי ותמר יהלומי, שכתבו, הלחינו והפיקו מוזיקלית את השיר המקסים שפותח את האלבום - "סיבוב בעולם", אחד השירים היפים באלבום. דביר גיל קהלני, שכתב והלחין למיטב היוצרים במוזיקה הישראלית, שהלחין שני שירים וגם הפיק אותם מוזיקלית ואודי דמארי שכתב, הלחין וגם הפיק מוזיקלית שיר אחד נהדר - "מקום איתך".

אחד היוצרים המעניינים באלבום, הוא שם חדש יחסית במוזיקה היהודית - עדן חלף, אברך שאני מניח שהוא חוזר בתשובה לנוכח העובדה שהוא גם הלחין שיר לזמר דודו אהרון. חלף כתב והלחין שני שירים באלבום החדש של יניב בן משיח (ולאחרונה יצאו גם שירים שלו עם הזמרים אליה והב ואופיר סלומון). האחד הוא "חלפו שנים" שמזכיר לי במעט את הלחן של "אבא" של שלומי שבת ו"מוחל וסולח" שיר מרגש ויפיפה במקצב 6/8 בלוזי עם נגיעות מזרחיות, שמשלב מילים מקוריות עם התפילה שנאמרת לפני השינה. את שניהם עיבד והפיק מוזיקלית אילן לב, שעובד עם יניב בן משיח כבר שנים רבות.

באופן כללי האלבום נשמע כמו מוזיקת פופ ישראלית עדכנית, יניב בן משיח נשמע נהדר ובשיא יכולותיו הווקאליות. מי שממש התגעגע ליניב "המזרחי" ימצא אותו בשיר שחותם את האלבום "תקופה חדשה" שכתב והלחין דביר גיל קהלני. בשיר הזה תשמעו את המקצב עם הדרבוקות והכינורות הערביים, אם כי דווקא בשיר הזה מדובר בקלידים אתניים ולא בכינורות לייב.

יניב בן משיח הולך עם כל הכוח כשהוא לא מהסס לקחת כעת סיכון עם מופע נפרד ב"מקדש" של המוזיקה הישראלית - קיסריה. זו הצהרה של אמונה בדרך שכן קיסריה בדרך כלל לא נחשבת למקום הקלאסי למופעים נפרדים. יניב בן משיח מראה שהוא מאמין שהדרך החדשה שלו לא רק שלא תפגע בקריירה המפוארת שלו אלא גם תחזק אותה. מי שיקשיב היטב למילות האלבום ימצא בהן פעמים רבות התייחסות לדרך החדשה ותפילה להדרכה וקרבה מבורא עולם.

דוגמא לכך ניתן לראות בשיר "חלפו שנים" שכתב והלחין עדן חלף:

"שכל אותם הפעמים אשר אני טועה בדרך

תאמר לי אנא אלך

חלפו שנים

קצת התבגרתי התפכחתי בימי

אומר לעצב די

רוצה לשמוח בחיי

לראות ת'אור.

לא מחפש להיות ראשון

רוצה לחיות נכון

קרוב אליך".

שימו לב גם לזעקת ה"טאטע" של יניב בשיר. זעקה היוצאת מהלב, כזו שפחות מקובלת במוזיקה "מזרחית", אך מלאת חן ורגש. שירתו של יניב בן משיח באלבום כולו מלאת עוצמה וכוונה וניתן להרגיש שהוא מחובר לשירים באופן מלא וזה נוגע ומרגש.

"חלפו השנים" הוא אלבום מקצועי, מלוטש שמכבד את מאזיניו של יניב בן משיח ויכול להתאים בהחלט לכל אוזן ישראלית, גם כזו שלא מאזינה בדרך כלל למוזיקה מזרחית.