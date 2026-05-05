לכבוד ל"ג בעומר, הגיע הזמר והיוצר עמירן דביר לאולפן "כיכר השבת" לראיון מיוחד וחגיגי, לרגל צאת אלבומו החדש והשקט "מיתרי הודיה". לאחר תקופה ארוכה ופורייה שבה שחרר לא פחות מ-40 סינגלים, דביר החליט לחזור לפורמט המוכר של אלבום מלא. בראיון, הוא מסביר את ההחלטה לאגד את יצירותיו, ומשתף בתחושותיו לגבי המשמעות של הפרויקט: "הרגשתי שמדי פעם אלבום הוא כמו משפחה, זה משהו שהוא יותר חשוב", הוא אומר, ומסביר כי מבחינתו, מספיק שהאלבום ישמח וירגש אדם אחד בלבד – והדבר היה שווה את כל המאמץ.

דביר, שמספר כי החל להופיע בתשלום כבר מגיל שבע יחד עם אביו, מלווה באותה הלהקה מזה 30 שנה. הוא מודה כי לא פעם סביבתו מייעצת לו לרענן את ההרכב עם נגנים צעירים וחדשים כדי להישאר מעודכן, אך עבורו מדובר בעקרון של ממש. "כשאני משקלל את הנאמנות שלי מול הפרנסה שלי - הנאמנות לנגנים גוברת. זאת התשובה הכי אמיתית", הוא מצהיר בכנות, ומוסיף כי "הם התחילו איתי דרך, אני לא מסוגל להחליף אותם". במקביל לשמירה על המסורת עם להקתו הוותיקה, דביר אינו קופא על השמרים וחושף כי בימים אלו הוא עובד על פרויקט ענק ומרגש – הקמת "שואו בנד", להקה חדשה לחלוטין עם הפקה יוקרתית במיוחד עם במת שתי קומות, שאמורה להביא משב רוח רענן לעולם האירועים.

בעולם תעשיית החתונות התחרותי, הרווי בלהקות צעירות וזמרים חדשים, דביר מתבלט בגישתו החיובית והמפרגנת. "אני בן אדם שבטבע שלו לא רואה משהו שלילי, רק את החיובי", הוא מסביר את השקפת עולמו, "לא ראיתי תזמורת גרועה ולא ראיתי מישהו שלא עושה שמח באמת". המסר המרכזי שלו הוא של עשייה בלתי פוסקת ואופטימיות: "הרבה אנשים אומרים 'אני כבר לא יכול' או 'זה לא הזמן', אני רוצה להוכיח להם שזה לא נכון".

מעבר למוזיקה ולתוכניות העתידיות, הראיון מספק גם הצצה משעשעת למאחורי הקלעים של עולם החתונות. דביר משתף בטריק המקורי שלו להתחמק מהבקשות הבלתי פוסקות מצד חוגגים לשיר את הלהיט "ימים" עבור ראשי ישיבות שמרנים. במקום לסרב ישירות, דביר ניגש יחד עם המבקש אל ראש הישיבה ושואל אותו מולו: "כבוד ראש הישיבה... הרב היה רוצה שאני אשיר לו 'ימים'?". התשובה השלילית המובנת מאליה של הרב פותרת את הסיטואציה. "הם לא נהנים מזה, זה לא נעים להם", הוא מסביר מדוע הוא משתדל למנוע את המבוכה מהרבנים לצד החשיבות על שמירת מקומו המרכזי של החתן באירוע.

צפו בראיון המלא ובביצועי הלייב באולפן: