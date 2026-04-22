בעיצומה של עונת המוזיקה הווקאלית, התארח אמן האקפלה יונתן שטרן באולפן "כיכר השבת" בתוכנית "המבקר" בהגשת נתנאל לייפר. שטרן, שנחשב לאחד מחלוצי הז'אנר בישראל, החל את דרכו כשהתחום בארץ היה עוד בחיתוליו, והיום הוא ניצב בחזית של תעשייה שלמה שפורחת בעיקר בימי ספירת העומר ובין המצרים. אך מסתבר שמאחורי הקלעים של התעשייה הזו, מתחולל מאבק על האותנטיות של היצירה.

השמרנות שבקול

בעוד יוצרים רבים בוחרים בקיצורי דרך טכנולוגיים כמו דגימת צליל בודד ושכפולו על גבי מקלדת (סימפול), שטרן מתעקש על גישה שמרנית ואותנטית יותר. "אצלי הכל מוקלט כקולות, הכל ממש כל קול מוקלט בנפרד," הוא חושף בראיון.

לטענתו, השימוש בסימפולים מאבד את הצליל האנושי ומקרב את התוצאה למוזיקה אלקטרונית. בנוסף, הוא מתנגד למניפולציות קיצוניות על הקול האנושי, במיוחד בצלילי הבס הנמוכים שמפיקים פעמים רבות בארץ מחוץ לטווח האנושי כדי לדמות גיטרה בס. "אני לא דוגם קולות, גם לא משתמש ב-AI... הכל אמיתי לחלוטין. אני גם דואג שהקולות שאני מקליט זה הכל יהיה קולות שאני יכול לבצע אותם," מסביר שטרן ומדגיש כי חשוב לו שהמוזיקה תהיה ממש "מעשה ידי אנוש".

בין סתימת חורים לאמנות בינלאומית

שטרן שם אצבע על פער משמעותי בין ההתייחסות למוזיקה הווקאלית בחו"ל לעומת ישראל. בעוד שבעולם הגדול, גם מחוץ למוזיקה החסידית, אקפלה היא ז'אנר אומנותי פעיל ומוערך כל השנה, בישראל התחום סובל לעיתים מזלזול.

"פה שמתייחסים לזה ממש כסתימת חורים... אנשים יוציאו סינגלים הכי מהר שאפשר, העיקר שיהיה מה לשמוע, וזה בא על חשבון איכות," הוא מבקר את התופעה שבה אמנים נזכרים ברגע האחרון להוציא שיר ווקאלי לקראת ספירת העומר. מנגד, הוא עצמו משקיע חודשים ארוכים של עבודה בפרויקטים שלו. במקרים של הפקות דגל מורכבות, כמו האלבום הווקאלי שלו ומחרוזות מושקעות (כמו מחרוזת משירי שוואקי בת 25 שירים), שטרן אפילו שולח את השירים למיקס אצל אד בויר - מאנשי המיקסים הבינלאומיים המובילים בעולם האקפלה העולמי, שעובד עם הרכבים כמו המכביטס ו-Six13. "אני חושב שבמיקסים... יש משהו שאנשי המקצוע יודעים להצביע מה קורה שם בדיוק והבן אדם הרגיל לא יודע להצביע, אבל הוא מרגיש שמשהו שם עובד יותר טוב," הוא מסביר.

האיום של הבינה המלאכותית

לקראת סוף הראיון, התייחס שטרן למהפכת הבינה המלאכותית (AI) הדוהרת אל תוך עולם המוזיקה. אף על פי שהוא מכיר בכך שהכלים החדשים יכולים לקצר תהליכים ולפתוח דלתות למי שאינו מוזיקאי מקצועי, הוא מביע חשש כבד לגבי העתיד היצירתי.

עבור שטרן, האיום הגדול ביותר אינו בהכרח התוצר הסופי, אלא אובדן ההנאה והאנושיות שבתהליך העבודה: "אני כמעבד רוצה לשבת, לחפור בצלילים, להתעמק בזה, להתעסק בזה, להביא רעיונות מהראש שלי. וברגע שזה מכונה מחליטה לי מה לעשות באיזה פרומפט שאני כותב לה, זה די מבאס אותי". הוא אף מזהיר מפני מציאות שבה אנשים טכניים נטולי רקע מוזיקלי אך עם הבנה בבינה מלאכותית, ידחקו את רגליהם של המעבדים והמוזיקאים המסורתיים ויהפכו אותם ל"פחות רלוונטיים".

הראיון נחתם בפינת "קינאת סופרים", שם בחר שטרן לפרגן לגרסה הווקאלית החדשה לשיר "ובנה" של להקת "לב טהור", אותה הגדיר כאחת מחלוצות המוזיקה הווקאלית.

