לכבוד חג הפסח, התארחו ב'אולפן כיכר השבת' בתוכנית "המבקר", החזן דניאל כל טוב ושני בניו הצעירים, דוד (בן 12) והלל (בן 9 וחצי), לראיון שכולו מוזיקה, משפחה ומסורת. החיבור המיוחד והנדיר בין אב לבניו על עמוד התפילה מביא לידי ביטוי בצורה המושלמת ביותר את מהות החג של "והגדת לבנך" והעברת המסורת מדור לדור.

מסורת של 200 שנה

השורשים המוזיקליים של משפחת כל טוב הולכים אחורה עד לסב-סבו של דניאל, שהגיע מפרנקפורט לאמסטרדם כדי לשמש כחזן. דניאל עצמו נולד וגדל בירושלים בשכונת הר נוף, בבית כנסת בסגנון הולנדי שהקים אביו. שם, באווירה שמזכירה את ההוד וההדר של אמסטרדם, הוא ספג את אהבתו העמוקה לעולם החזנות ואף גדל על ברכיו של החזן העולמי האדיר משה שטרן.

למרות שהוא עורך דין במקצועו, דניאל פיתח קריירה כחזן מקצועי בארץ ובעולם, בעקבות דחיפה מאביו שמימן את לימודיו במכון תל אביב לחזנות.

הילדים מצטרפים לעמוד התפילה

הדור הצעיר של המשפחה לא נשאר מאחור. הילדים, שגדלו במרחק "שני מטר מעמוד התפילה" בבית הכנסת שבו כיהן דניאל כחזן בכפר שמריהו, החלו להשתלב בתפילות באופן טבעי מגיל צעיר מאוד. כיום, בנוסף לשירה יחד עם אביהם, דוד והלל משתתפים כסולנים וכזמרים במקהלת "קולות מן השמיים" של רפי ביטון, שם הם זוכים להכשרה מוזיקלית קפדנית ומקצועית ביותר.

על החוויה של השירה המשותפת איתם, דניאל לא מסתיר את התרגשותו: "התענוג הכי גדול שיש בעולם זה לשיר עם הילדים". דניאל, שהיה רגיל להופיע ולעבור תפילות שלמות לבדו, מסביר שההצטרפות של הילדים "פשוט מקפיצה את החוויה".

מעבר לאלתור: עבודה מקצועית משותפת

השירה המשותפת דורשת גם היערכות מקצועית שונה. דניאל מסביר שכאשר הוא מופיע עם ילדיו, הוא כבר אינו יכול רק לאלתר כפי שנהג כסולן: "זה צריך להיות מוכן... בשביל שתהיה השתלבות טובה". התוצאה המרשימה של שיתוף הפעולה הזה הולידה אלבום מקורי של קבלת שבת שהקליטו יחד, במטרה לרענן את הלחנים המוכרים ולהביא משהו חדש.

כעת, הם אף עובדים על פרויקט הקלטות חדש של תפילת מוסף לשבת, מיזם שהחל במקור כהפתעה משפחתית ליום הולדתו ה-70 של אביו של דניאל.

רגש שעובר במוזיקה

מעבר למקצועיות, הריאיון לווה בביצועים חיים ומרגשים מתוך האולפן ליצירות כמו "והיא שעמדה", "ממצרים גאלתנו" והפיוט הייקי "הודו לשם". הביצועים המחישו את כוחה של המוזיקה לחבר בין בני המשפחה.

כפי שעלה בשיחה, כאשר אבא וילדים שרים יחד על הבמה, מתרחש קסם אמיתי: "מה שיוצא החוצה זה יוצא באמת אהבה, הקשר הזה יוצא במוזיקה, כל הפנימיות של האדם יוצאת החוצה".

