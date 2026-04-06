הוא נחשב לאחד הזמרים האנרגטיים והאהובים במוזיקה החסידית, אבל באלבומו השלישי "עולמות", פיני איינהורן מרשה לעצמו סוף סוף להוריד הילוך, להפסיק להתאמץ ולהיות פשוט הוא. בריאיון חג מיוחד ופתוח באולפן 'כיכר השבת', איינהורן מדבר על הכל: מההחלטה הדרמטית לגנוז אלבום שלם של גדולי המלחינים, דרך סערת המוזיקה האלקטרונית שמפלגת את תעשיית המוזיקה, ועד לסיפור המדהים על הסטטוס בוואטסאפ שהפך אותו לשדכן לעת מצוא.

האלבום שנגנז: "קניתי שירים בכסף מיוסי גרין ופינקי וובר - וגנזתי"

איינהורן חושף כי הדרך לאלבום החדש "עולמות" לוותה בהחלטה לא פשוטה כלל. מתברר שבמהלך העבודה על האלבום נגנז לבינתיים אלבום שלם שכלל יצירות של גדולי המלחינים. "יש אצלי כ-50 שירים שקניתי אותם בשלוש שנים האחרונות... שהולחנו איתי ביחד באולפן. אני מדבר איתך על המלחינים הכי גדולים במוזיקה החרדית - יוסי גרין, איצי וולדנר, פינקי וובר ועוד", הוא מספר.

אז למה הם לא בחוץ? "החלטתי בינתיים לגנוז אותם כי הרגשתי שזה לא המקום שאני נמצא בו כרגע... אני לא מחפש מה אנשים יאהבו ומה אנשים לא יאהבו", מסביר איינהורן את החלטתו ללכת רק עם האמת האמנותית שלו.

סערת "האלקטרוני הקדוש": "אמרו לי שזה בכלל לא מוזיקה"

אחד הנושאים הנפיצים בריאיון הוא השילוב של מוזיקה אלקטרונית בחתונות החרדיות, מהלך שאיינהורן מזוהה איתו מאוד. לדבריו, ישנה קבוצת וואטסאפ סודית של כ-30 מהזמרים המובילים בתעשייה, שבה מתנהלים ויכוחים סוערים בנושא. איינהורן מתאר עימות חריף שהיה לו מחוץ לאולפן עם גורם מוכר בתעשייה: "הוא דיבר נגד זה משהו מטורף... הוא אמר שזה לא מוזיקה בכלל. אמרתי לו... אני מבין שאתה לא מחובר למוזיקה הזאת, אבל כשיש בס, קצב, סולו ואקורדים - זה מוזיקה".

למרות הביקורת, פיני קורא לסגנון הזה "אלקטרוני קדוש" ומאמין שיש לו שליחות לחבר דרכו את הדור הצעיר.

בצל חזותו כזמר חסידי שגדל בחיידר ובישיבות של חסידות בעלזא, איינהורן מפתיע כשהוא מצהיר כי לא סביר שנשמע אותו שר בקרוב באידיש. "אני פחות מתחבר לשפה, לשירים שהם ביידיש", הוא אומר, ומסביר כי גדל בשיקגו ובישראל ולכן שפות האם שלו הן עברית ואנגלית. "אני לא כל כך מתחבר ליידיש לכל המלל הזה... לא מצליח לי".

השדכן של הביצה: 10,000 דולר לסטטוס

רגע משעשע במיוחד בריאיון נרשם כשפיני שיתף סיפור טרי שהתרחש ממש בימים אלו. אם לבחורה שצפתה בסטטוס הוואטסאפ של הזמר לפני כחודשיים, צילמה מסך שבו מופיע בחור שהיה ברקע, וביקשה מפיני שישדך ביניהם. התוצאה? השניים התארסו לאחרונה, הזמינו את פיני לחתונה ואפילו ניהלו איתו משא ומתן בצחוק על דמי השדכנות. "אמרתי להם איפה דמי השדכנות? זה 10,000 דולר... זה VIP!", צוחק איינהורן.

בנוסף, פיני מספר בריאיון על העבודה עם האחים המוכשרים דוד ויצחק בן ארזה, מסביר למה האלבום החדש "פחות מתחנן ופחות מתאמץ", ומספר על בחירת השירים והיצירה.

