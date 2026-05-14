כיכר השבת
הפרשה מזווית חדשה

כל יהודי הוא נעל של גוצ'י אצל השם | הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת במדבר • צפו 

רבנית הרשת המצליחה, הרבנית גילי, מגיעה ל'כיכר השבת': בכל שבוע ביום חמישי היא מגישה באתר פינה ייחודית על פרשת השבוע מהזווית האישית שלה | והפעם: המיפקד מוכיח לנו, שעבור הקדוש ברוך הוא - כל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו, ולא רק מספר בסטטיסטיקה • צפו (אולפן כיכר)

הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת במדבר
הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת במדבר

עם שלם הולך במדבר ביחד, זה מסובך מאמי מסכימה?

כמעט כמו הטיול ללונה פארק הזה שאת תמיד נופלת אליו כל אוגוסט ואז מתחרטת שנולדת. ושילדת.
ובכל טיול מסובך יש מוטיב אחד חשוב - בעיקר במשפחות מרובות בחסדי השם - והוא "מספרי ברזל להתפקד!".

גם בפרשת השבוע שלנו, פרשת במדבר, יש מפקד אוכלוסין, שמצווה עליו הקדוש ברוך הוא.

אבל רש"י מעלה פה שאלה - למה בעצם לספור?

אני מאבדת את הילדים שלי בטיול כל חמש דקות, והם עושים את זה בכוונה גם...

אבל השם יודע בדיוק כמה אנשים יש בעם ישראל בכל רגע נתון, אז מה העניין עם הספירה?

רש"י מסביר: "מתוך חיבתן לפניו – מונה אותם כל שעה".

הדבר נעשה מתוך אהבת השם אלינו.

כשיש למישהי משהו שהיא מאוד אוהבת - נגיד אוסף נעליים מוגזם או עשרות תכשיטי זהב - היא לא מפסיקה לספור אותם. לחשוב עליהם. לעבור עליהם בראש שוב ושוב. אובסס.

עצם הספירה היא ביטוי של הערכה ואהבה.

כל יהודי הוא נעל של גוצ'י אצל השם יתברך.

כל יהודייה היא שרשרת 14 קראט.

המיפקד מוכיח לנו, שעבור הקדוש ברוך הוא - כל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו, ולא רק מספר בסטטיסטיקה.

אז אם נחלשת, ואם עבר עלייך שבוע קשה, ואת מרגישה לבד במערכה - תזכרי: העין של השם פקוחה עלייך בכל רגע, הוא אוהב אותך והוא סופר אותך.

הילדים והבוסית לעומת זאת לא ממש סופרים אותך וזה עיקר הקושי.
אולפן כיכרפרשת במדברהרבנית גילי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באולפן כיכר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר