עם שלם הולך במדבר ביחד, זה מסובך מאמי מסכימה?

כמעט כמו הטיול ללונה פארק הזה שאת תמיד נופלת אליו כל אוגוסט ואז מתחרטת שנולדת. ושילדת.

ובכל טיול מסובך יש מוטיב אחד חשוב - בעיקר במשפחות מרובות בחסדי השם - והוא "מספרי ברזל להתפקד!".

גם בפרשת השבוע שלנו, פרשת במדבר, יש מפקד אוכלוסין, שמצווה עליו הקדוש ברוך הוא.

אבל רש"י מעלה פה שאלה - למה בעצם לספור?

אני מאבדת את הילדים שלי בטיול כל חמש דקות, והם עושים את זה בכוונה גם...

אבל השם יודע בדיוק כמה אנשים יש בעם ישראל בכל רגע נתון, אז מה העניין עם הספירה?

רש"י מסביר: "מתוך חיבתן לפניו – מונה אותם כל שעה".

הדבר נעשה מתוך אהבת השם אלינו.

כשיש למישהי משהו שהיא מאוד אוהבת - נגיד אוסף נעליים מוגזם או עשרות תכשיטי זהב - היא לא מפסיקה לספור אותם. לחשוב עליהם. לעבור עליהם בראש שוב ושוב. אובסס.

עצם הספירה היא ביטוי של הערכה ואהבה.

כל יהודי הוא נעל של גוצ'י אצל השם יתברך.

כל יהודייה היא שרשרת 14 קראט.

המיפקד מוכיח לנו, שעבור הקדוש ברוך הוא - כל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו, ולא רק מספר בסטטיסטיקה.

אז אם נחלשת, ואם עבר עלייך שבוע קשה, ואת מרגישה לבד במערכה - תזכרי: העין של השם פקוחה עלייך בכל רגע, הוא אוהב אותך והוא סופר אותך.

הילדים והבוסית לעומת זאת לא ממש סופרים אותך וזה עיקר הקושי.