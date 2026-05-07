אם גם את חולת שליטה שלא יודעת לשחרר, פרשת השבוע שלנו מדברת בדיוק אלייך.

בפרשות 'בהר-בחוקותי' אנחנו קוראות על מצוות השמיטה.

החקלאים מניחים לשדות, ולא מעבדים את האדמה, שנה שלימה.

כל עצמאית תגיד לך שזה בעצם התאבדות כלכלית ולמה לא, תביאי עוד קורונה וזהו.

אבל מצוות השמיטה מזכירה לנו משהו חשוב: השם מנהל פה את העניינים. ואת צריכה לשחרר שליטה.

אני יודעת מאמי, זה לא קל... תשחררי.

הילד יצא מהבית עם התווית מקדימה? תשחררי

בעלך עשה קוקו לילדה והכל קרבולות? תשחררי

הרצפה לא נקייה ותכף חמותך באה? את יכולה לשחרר אבל זאת תהיה חפירה ארוכה והמון מבטים והאמת לא בשבילך כל הפאסיב אגרסיב הזה, תעבירי סמרטוט...

מצוות השמיטה מלמדת אותנו להירגע, ולשחרר.

התורה מזכירה לנו - "כי לי הארץ".

כן, צריך לעבוד ולהשתדל, אבל בסופו של יום, יש מנהל לעולם.

השמיטה היא בעצם תרגיל בביטחון: היכולת לשחרר את האחיזה ולהבין שהברכה לא תלויה רק במאמץ הפיזי שלנו - אלא בהשגחה פרטית.

שבת מושגחת אהובה שלי, תזכרי לנשום ולשחרר.

עילאי, בוא לפה! אתה לא יוצא החוצה בכפכפים, יחשבו שאין לך הורים.