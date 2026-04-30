פרשת אמור

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: קידוש השם מתחיל במעשים הקטנים שלנו | צפו

עלינו לשמור על הגינות, יושר ואחריות בכל תחומי החיים. כאשר מרבים טוב - הרע נדחה מאליו, ושמו של עם ישראל מתרומם ומתקדש בעולם. זהו המסר של פרשת אמור (פרשת שבוע)

פרשת השבוע אמור מרכזת בתוכה מגוון רחב של נושאים חשובים: קדושת הכוהנים ושמירת מעלתם, מעגל החגים של עם ישראל לאורך השנה, וגם דינים הקשורים למי שכשל ופגע בכבוד שמים. אחת המצוות המרכזיות בפרשה היא מצוות קידוש השם – והאזהרה שלא לחלל את שמו יתברך.

במשך אלפי שנים מסרו יהודים את נפשם על קידוש השם. משחר ההיסטוריה היהודית, דרך ימי הגזרות הקשות, ועד השואה האיומה באירופה לפני כשמונים שנה. וגם בדורנו אנו רואים כיצד חיילים צעירים מוסרים את נפשם למען עם ישראל בארץ ישראל, כדי שנוכל לחיות כאן בביטחון ובכבוד. אך יש נקודה עמוקה וחשובה במצווה זו: יהודי אינו נקרא רק למות על קידוש השם - אלא גם לחיות על קידוש השם.

כיצד עושים זאת? כאשר אדם מתנהג ביושר, מגלה אחריות מוסרית, ועוסק בחסד עם הזולת - הוא מקדש שם שמים. אפילו פעולה קטנה יכולה להפוך למעשה גדול. למשל, אדם שקיבל עודף בטעות ומחזיר אותו ביושר - זו דוגמה פשוטה אך עוצמתית לקידוש השם. מעשים כאלה יוצרים רושם חיובי, עד שגם אומות העולם מכירות בטוב שמקרין העם היהודי לעולם.

חשוב לזכור: אין מדובר רק ברעיון סמלי. הקדוש ברוך הוא מלווה את האדם בכל צעדיו ובוחן את מעשיו. לכן עלינו לשמור על הגינות, יושר ואחריות בכל תחומי החיים. כאשר מרבים טוב - הרע נדחה מאליו, ושמו של עם ישראל מתרומם ומתקדש בעולם. זהו המסר של פרשת אמור: לחיות חיים של אמת, של חסד ושל יושר - ולהיות מקור אור לסביבה כולה.

הרב יעקב גלויברמן

