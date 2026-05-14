בפרשת השבוע, פרשת במדבר, מצווה הקב"ה את משה רבנו לערוך מפקד לעם ישראל. ולכאורה נשאלת שאלה פשוטה: מדוע בכלל צריך מפקד? הרי הקב"ה יודע הכל, ובוודאי יודע גם את מספרם של בני ישראל.

אלא שהמפקד הזה אינו רק ספירה טכנית. הוא ביטוי של אהבה וחיבה מיוחדת של הקב"ה לעם ישראל.

כאשר מונים את העם, לא בודקים מי עשיר ומי עני, מי תלמיד חכם ומי אדם פשוט, מי מוכשר יותר ומי פחות. כולם נמנים כאחד.

כי מצד הנשמה - כל יהודי הוא עולם מלא. בכל אחד יש ניצוץ אלוקי, ובפני הקב"ה לכל אחד יש ערך מיוחד.

וזה המסר הגדול של פרשת במדבר: האהבה של הקב"ה לעם ישראל אינה תלויה במעמד, בכישרון או בהצלחה. היא נובעת מהנקודה היהודית הפנימית שקיימת בכל אחד מאיתנו.

פרשת במדבר נקראת סמוך לחג השבועות, חג מתן תורה, שם עמד עם ישראל למרגלות הר סיני - כאיש אחד בלב אחד. וזו התזכורת עבור כולנו: לחפש תמיד את נקודת החיבור, לראות את הטוב שבכל אדם, ולזכור שכולנו שווים ובעלי ערך בפני הקב"ה.