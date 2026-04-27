בתקופה המיוחדת שבין חג הפסח לחג השבועות, טמון כוח ריפוי שמימי בטיפות הגשם היורדות על הארץ, גדולי החסידות גילו לנו סוד עתיק המאפשר לכל אדם לשאוב בריאות ורפואה ישירות מאוצרותיו של בורא עולם.

הסגולה הנפלאה הזו, שרבים נזכרו בה בתקופות של מגיפות וחולי, מבוססת על דבריו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע, מגדולי ומראשוני תנועת החסידות. לפי המובא במקורות, הגשמים היורדים בימים אלו אינם גשמים רגילים, אלא טומנים בחובם כוח רפואי שאין לו תחליף בכל עולם הרפואה המוכר לנו.

הדרך לקיים את הסגולה היא לעמוד תחת הגשם בבגדים קלים, לגלות מעט את הראש כדי שהטיפות ירדו ישירות עליו, ולפתוח את הפה על מנת שמי הגשם הטהורים ייכנסו פנימה.

בספר "נופת צופים" ובספריו של הרה"ק מקוריץ, מובא הציטוט המלא על סגולה מופלאה זו:

"הגשמים היורדים בין פסח לעצרת, הם רפואה גדולה מכל התחלואים שאין כדוגמתה בכל הרפואות שבעולם, דהיינו לעמוד על הגשם ולגלות קצת מהראש כדי שירד הגשם על הראש, וגם לפתוח את פיו בכדי שירד הגשם לתוך פיו".

סגולה זו מובאת גם בספריו "אמרי פנחס" ובספר "סגולות רבותינו", והיא נחשבת למסורת עתיקה וידועה בחצרות החסידים כסגולה בדוקה לרפואה שלמה לכל סוגי המחלות.