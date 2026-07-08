היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, הוציאה היום (רביעי) חוו"ד כי על הכנסת לציית לבג"ץ ולקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה "בהקדם האפשרי" - כלומר בתוך שבועיים. כך נודע מחוות הדעת שהועברה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

בחוות הדעת שפורסמה לראשונה בווינט, והיא כאמור הועברה בעקבות פסיקת בג"ץ שפסלה את בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד, נכתב כי אף אם מועד הבחירה יחול במהלך הפגרה, על יו"ר הכנסת לכנס ישיבה מיוחדת לשם הבחירה.

עוד צוין כי גם אם הכנסת הודיעה על התפזרותה, לכנסת היוצאת מוקנות מלוא הסמכויות לעניין בחירת המבקר.

"משום שהמחוקק לא הותיר גמישות או שיקול דעת גם במקרה שהכנסת הודיעה על התפזרותה, חרף הנוהג כי בתקופת הבחירות הכנסת היוצאת נוהגת בריסון ומפעילה את סמכויותיה רק בעניינים דחופים והכרחיים, לכנסת היוצאת מוקנות מלוא הסמכויות לעניין בחירתו של המבקר", נכתב בחוות הדעת. "זאת, לאור החשיבות הרבה שבאיוש תפקיד המבקר, ומכוח הוראות סעיף 37 לחוק-יסוד: הכנסת, שעניינו רציפות הכנסת".