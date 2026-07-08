כיכר השבת
המשבר החוקתי הסתיים?

היועמ"שית של הכנסת הורתה: בחירות חוזרות למבקר המדינה תוך שבועיים

היועצת המשפטית של הכנסת קובעת כי יש לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בהקדם • לוין קרא מוקדם יותר היום להתעלם מפסיקת בג"ץ ולהכניס את ראבילו לתפקיד | המשבר החוקתי בדרך לסיום? (משפט)

התיעודים מהבחירות הקודמות (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90, ערוץ כנסת, רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, הוציאה היום (רביעי) חוו"ד כי על הכנסת לציית לבג"ץ ולקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה "בהקדם האפשרי" - כלומר בתוך שבועיים. כך נודע מחוות הדעת שהועברה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

בחוות הדעת שפורסמה לראשונה בווינט, והיא כאמור הועברה בעקבות פסיקת בג"ץ שפסלה את בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד, נכתב כי אף אם מועד הבחירה יחול במהלך הפגרה, על יו"ר הכנסת לכנס ישיבה מיוחדת לשם הבחירה.

עוד צוין כי גם אם הכנסת הודיעה על התפזרותה, לכנסת היוצאת מוקנות מלוא הסמכויות לעניין בחירת המבקר.

"משום שהמחוקק לא הותיר גמישות או שיקול דעת גם במקרה שהכנסת הודיעה על התפזרותה, חרף הנוהג כי בתקופת הבחירות הכנסת היוצאת נוהגת בריסון ומפעילה את סמכויותיה רק בעניינים דחופים והכרחיים, לכנסת היוצאת מוקנות מלוא הסמכויות לעניין בחירתו של המבקר", נכתב בחוות הדעת. "זאת, לאור החשיבות הרבה שבאיוש תפקיד המבקר, ומכוח הוראות סעיף 37 לחוק-יסוד: הכנסת, שעניינו רציפות הכנסת".

השר יריב לוין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

לוין קורא להפר את פסיקת בג"ץ

כזכור שר המשפטים יריב לוין קרא שלא לציית לפסק הדין של בג"ץ. "אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה", הצהיר לוין בריאיון לרדיו "קול ברמה". "עו"ד ראבילו צריך פשוט להיכנס לתפקידו".

דבריו של שר המשפטים מסמנים נקודת מפנה חריפה ביחסים שבין הרשות המבצעת לרשות השופטת, כאשר שר המשפטים קורא בגלוי להתעלם מהחלטה שיפוטית. דברים דומים השמיע גם יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ, שאמר: "מבחינתנו ראבילו הוא מבקר המדינה הנבחר. בג"ץ לא יכול לדרוש בחירות חוזרות, אבל ההחלטה האם להיכנס לתפקיד המבקר היא אך ורק של ראבילו".

שופטי בג"ץ בדיון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
בג"ץיריב לויןהמבקרבג"צמבקר המדינהעתירה לבג"ץשגית אפיקעו"ד מיכאל ראבילו
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