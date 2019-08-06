שישה מנהלי רשתות גנים מובילות שיגרו מכתב דרמטי לשר החינוך ולראשי הערים • "כולנו באותה הספינה" - האיום: אם לא יוסדר משבר הגננות, שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח כלל | המשבר מתפשט מרשת אגודת ישראל לכלל מערכת הגנים (חדשות חרדים)
המנכ"ל המודח של יתד נאמן לא מרים ידיים. לאחר שהגיש אמש עתירה לבית המשפט כנגד ההשתלטות על העיתון. הוא מסביר ומנמק בראיון מיוחד את המהלכים שעשה וטוען: "כל עוד גליק לא הציג מסמכים - הוא לא בעל הביית בעיתון". נאמן ביתו של הרב שטיינמן תקף את החלטת לבין לגשת לבית משפט ואמר: "יושב הרב לבין, עם כל הכבוד, ומתחיל להתווכח, בבתי משפט מי הבעל הבית על יתד נאמן"