מחפשים גיוון מקורי ומושקע לארוחה אבל שלא ידרוש הרבה זמן ומאמץ? ארוחה צבעונית ומשודרגת הכוללת ערכים תזונתיים שונים? סטארקיסט מגישה לכם מתכון מיוחד לקרואסון פינוקים – לארוחת בוקר מגוונת או לארוחת ערב יוצאת דופן (אוכל ומתכונים)
הדבר הכי קשה במתכון זה לקנות קרואסונים טריים ולא לאכול אותם מיד, אלא לחכות למחר. למחרת, כשהחלק המאתגר מאחוריכם, פשוט ממלאים אותם בקרם שקדים, מברישים בסירופ, מפזרים שקדים פרוסים ומשגרים לתנור לאפייה קצרה (מתכונים, אוכל)
מדריך וידאו שלב אחר שלב להכנת מאפה הכלאיים הנהדר של השף הצרפתי דומיניק אנסל עם קיצורי דרך ביתיים שהופכים את כל ההכנה לפשוטה בהרבה, אבל התוצאה תוציא מכולם קריאות התפעלות ותעשה לכם המון כבוד (מתכונים, אוכל)
אין כמו הטעם המדהים שלהם ואין סיוט מרוכז יותר להכין אותם. בואו נודה בזה, שלבי ההכנה המתישים הם הסיבה היחידה שאנחנו מוותרים ולא מכינים אותם. אבל היי! לא תאמינו, הנה מתכון לקרואסונים צרפתיים אמיתיים תוך 20 דקות (מתכונים, אוכל)