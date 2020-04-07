לקראת יום פטירתו של החסיד הנודע רבי ישראל דב בער אודסר זצ"ל – שחל בתאריך י"ח חשון | ‘כיכר השבת’ עם שורות קצרות על דמותו הפלאית של חסיד נודע בשערים | על סיפור הפיתקא המסתורי והקשרים האמיצים עם נשיא המדינה בשנים ההם | ‘רק לשמוח יש’ (יהדות ואקטואליה)
עשרות תלמידיו של הסבא, רבי ישראל אודסר ז"ל, חגגו אמש בהר המנוחות את יום פטירתו של רבם הנערץ, בתפילה, ריקודים וכיבוד. רבי ישראל אודסר, מכונה גם "בעל הפתק" בשל הפתק שמצא ועליו הסיסמא 'נ נח נחמ נחמן מאומן', שלטענתו הגיע אליו ישירות מהשמים. לראשונה השנה, לא נערכה חגיגה גדולה כנהוג, בשל מעצרם של חלק מחברי הקבוצה