בישיבת 'כסא רחמים' ציינו השבת את יום פטירתו של מייסד הישיבה הגה"ק רבי מצליח מאזוז זצוק"ל הי"ד, בעל שו"ת 'איש מצליח' | לאחר שבשבוע שעבר נערכה ההילולא הגדולה, בסוף השבוע התקיימה אזכרה מצומצמת יחד עם בני המשפחה הקרובה, במהלך השבת נערך בישיבה סדר 'תענית הדיבור' ואמש התקיימה העליה לציון הקדוש בהר הזיתים | סיקור ותיעוד מסכם (חרדים)
בעקבות המצב, ערך ראש הישיבה הגר"מ מאזוז בשיעור השבועי מעמד סליחות והסביר על מה צריך להתחנן ולהתפלל | לאחר מכן, יצא בקריאה למנהלי התתי"ם - "ילדים קטנים שאין בהם דופי - שיקראו את הפיוט "י-ה שמע אביונך", כל יום אחרי מנחה" • צפו (חרדים)
בניגוד ללא מעט ספרים המתארים את דמותם של גדולי ישראל באור מושלם, קורות חייו של רבי מצליח מאזוז רווים בקשיים. בפרק "יצא אדם לפעלו" למשל, מתוארים ימיו של רבי מצליח לאחר השואה, בזמן שהגיע עד פת לחם, והיה מוכרח לכלכל את צעדיו כיצד ינהג, על מנת להביא טרף לביתו. הגולש אפריון משרטט קווים