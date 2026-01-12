כיכר השבת
הגר"צ מאזוז חשף: הלימוד האחרון שהגה אביו הקדוש הי"ד לפני הירצחו על קידוש השם

בישיבת 'כסא רחמים' ציינו השבת את יום פטירתו של מייסד הישיבה הגה"ק רבי מצליח מאזוז זצוק"ל הי"ד, בעל שו"ת 'איש מצליח' | לאחר שבשבוע שעבר נערכה ההילולא הגדולה, בסוף השבוע התקיימה אזכרה מצומצמת יחד עם בני המשפחה הקרובה, במהלך השבת נערך בישיבה סדר 'תענית הדיבור' ואמש התקיימה העליה לציון הקדוש בהר הזיתים | סיקור ותיעוד מסכם (חרדים)

הילולת רבי מצליח מאזוז הי"ד (צילום: ע.ח, יוסי כ"ץ, יוסף חיים ש.)

בשבת האחרונה צוין יום השנה להסתלקותו של הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל הי"ד, בעל שו"ת "איש מצליח" ומייסד ישיבת "כסא רחמים" בתוניס. זאת לאחר שבשבוע שעבר נערכה ההילולא המרכזית ב'גני התערוכה' בתל אביב בהשתתפות אלפים בראשות רבנים ואישי ציבור מכובדים ונעלים.

לקראת תאריך ההילולא המקורי (כ"א בטבת), נערך ביום חמישי מעמד אזכרה מצומצם בבית האח הצעיר, הגאון רבי רחמים מאזוז, בהשתתפות בני המשפחה ובראשם ראש הישיבה הגאון הרב צמח מאזוז.

כמדי שנה בשבת פרשת שמות, קיימו בישיבת "כסא רחמים" את שבת "תענית דיבור" המסורתית. השבת כוללת את סדר לימוד ספר התהילים שלוש פעמים, כפי שתיקן רבי יצחק אלפייה זצ"ל, ללא דיבור כלל מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. ייחודה של השבת נובע מסמיכותה ליום האזכרה של מייסד הישיבה ולתחילתם של ימי השובבי"ם.

השנה, מילא את מקומו של אחיו, הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, בניהול השבת ראש הישיבה הרב צמח מאזוז. במהלך השבת ירד הרב לפני התיבה בהיכל הישיבה, ובליל שבת נשא משא מיוחד בפני הבחורים על מעלת השתיקה בשבת. הוא העלה זיכרונות מראשית הדרך של קביעת סדר תענית הדיבור בישיבה והמניעות שעמדו בדרך עד שהדבר צלח.

בסעודה שלישית עמד הרב על דמותו של יוסף הצדיק שעמד בגבורה במצרים, והשווה אותה לדמות אביו זצ"ל, שעמד על עקרונות הקדושה בארצות נכר ולא נטש את הדרך המובחרת בחינוך בניו למרות הקשיים. בסעודה נשאו דברים גם בניו, רבני הישיבה רבי רפאל מאזוז ורבי עובדיה מאזוז.

במוצאי השבת, בבית המדרש המורחב, נשא הרב צמח מאזוז את המשא המרכזי. את דבריו פתח בהסבר קטע הזוהר מתוך "חוק לישראל" ליום שני של פרשת וארא – הקטע האחרון אותו קרא אביו דקות ספורות לפני שיצא מבית המדרש בתוניס ונרצח על קידוש השם.

הרב הוסיף כי מעלת יום תענית הדיבור כוחו רב לכפרת עוונות, אך הדגיש כי העיקר הוא להמשיך את הקדושה הלאה לכל ימות השנה ובפרט לימי השובבי"ם.

אמש (ראשון) עלו המוני תלמידים ומוקירי זכרו לציונו של ה"איש מצליח" בהר הזיתים בירושלים. בשעות הצהריים הגיעו למקום בני המשפחה ובראשם ראש הישיבה הרב צמח מאזוז, שלאחר מכן המשיך לתפילה בכותל המערבי יחד עם קהל התלמידים.

