הסלון הוא אחד החללים המרכזיים בבית, ולכן חשוב לתכנן אותו כך שיהיה גם נעים לעין וגם נוח לשימוש יומיומי. הספה ושולחן הסלון הם שני הפריטים הדומיננטיים ביותר בחלל, וההתאמה ביניהם משפיעה על תחושת המרחב, על זרימת התנועה ועל הנוחות. בחירה נכונה אינה מבוססת רק על צבע או סגנון, אלא גם על מידות, פרופורציות, גובה ומרחקים (צרכנות)
רגע לפני שחגי תשרי כאן ומתעורר הרצון להכניס אווירה של התחדשות לבית. לא תמיד מדובר בשינויים מהותיים גדולים, כמו שיפוץ וחידוש הבית. גם רכישה של מספר פריטים, רהיטים או כלים, יכול בהחלט לעשות את העבודה (צרכנות)
בסרטון שפרסמה החברה ברשת, ניתן לראות חלק מהמוצרים הממוחזרים בהם היא עושה שימוש בכדי לייצר רהיטים חדשים: סמארטפונים משומשים, פחיות, בדלי סיגריות ושאריות אלומיניום. הליין הראשון של הרהיטים החדשים-ממוחזרים - ממש בקרוב (עיצוב וסטייל)