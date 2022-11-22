40 שנה לאינטרנט בישראל, מה האתרים והפלטפורמות הכי פופולריים | האם הליכוד ישתתף בהפגנת המיליון ומי מארגן הפגנת נגד | איך עלו על שודדי המוזיאון | ההשוואה המקוממת בין לוחמי צה"ל למחבלי החמאס והסכומים שסורוצקין מקבל מהמדינה | למה המסתנן חזר לקפוץ למרות שחטף כדור בברך (דבר ראשון)
בריאיון כאוב למשה מנס ומני גירא-שוורץ משתף בעל צרכנייה את ההתמודדות שלו עם "חוק המחזור", ההפסד הכפול שלהם והאם יש פתרון? • וגם, למה הוא לא שותף לחרם הרשתות ומספק מוצרים יקרים? והאם יהיה מחסור בסופגניות? • צפו (כלכלית)
לפי התוכנית שהגה הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר, אותה סיכם עם עם בעלי רשתות המזון המובילות בארץ, כל מוצר של חמץ יידחה על-ידי הקופה הרושמת - במהלך חג-הפסח הקרוב. האם מדובר בפיתרון שווא וכיצד בכלל תעבוד מהפכת הקודים? "כיכר השבת" מגיש סקירה על מהפכת הברקוד (צרכנות)