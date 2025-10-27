תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית בתיעוד ממזרח ירושלים נראה העיתונאי ידידיה אפשטיין כשהוא מתעמת עם קבוצת ערבים. מה הוא עשה שם? האם הצליחו לעצור מסתננים? ועל תופעת השבחי"ם ומי אשם בכך.

בכותרות היום: עצרת תפילה וזעקה. מי בעד ומי נגד. Save the Date חמישי ב-14:30תתקיים בירושלים עצרת תפילה והפגנה נגד גיוס בני ישיבות, מאורגנת על ידי גדולי הרבנים. האירוע יתפרס על רחובות שרי ישראל ומלכי ישראל, עם תפילות וסליחות, כשמרפסת אחת תשמש מוקד מרכזי. הרב דוד לייבל קרא לתלמידיו להשתתף למרות התנגדותו למעצרים, ושלמה קרעי שוקל להצטרף. מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל תוביל מחאה נגדית, במקביל הבוקר מקיים הרב שלום בר סורוצקין עצרת ילדים מול כלא 10.

חיפושים אחר חללי צה"ל בעזה. כמעט שבוע ללא חדשות על חטופים, והחיפושים אחר הדר גולדין ועמירם קופר נמשכים ברפיח ובחאן יונס עם סיוע מצרי. חמאס מסר מידע לצלב האדום, ונתניהו אישר כניסת צוות מצרי תחת שליטה ביטחונית ישראלית. מטה המשפחות דורש לחץ על חמאס.

40 שנה לאינטרנט בישראל. מציינים 40 שנה להשקת הסיומת .il ב-1985, שהשפיעה על תקשורת, חינוך וכלכלה. בנוסף באיגוד האינטרנט מעדכן כי וואטסאפ היא הפלטפורמה הדיגיטלית הפופולארית בישראל (99% שימוש), יוטיוב ופייסבוק במקומות השני והשלישי.

בתחום הבינה המלאכותית – אין מתחרים ל-Chat GPT אך הנתון המטריד הוא שאחד מכל 5 פוסטים נעשה באמצעות בינה ואולי מזוייף.

עובדים זרים ברשתות השיווק. מחסור בכוח אדם הביא להעסקת עובדים זרים מתאילנד והודו ברשתות כמו שופרסל ורמי לוי. המסחר קיבל 26,000 מכסות ועלות העסקה כוללת 8,500 שקל לעובד ועמלות נוספות.

שודדי הלובר נתפסו. שני עבריינים מסן דני, צרפת, נעצרו לאחר שוד בלובר, כשחיפזונם הותיר 150 ראיות כולל DNA וקסדה. הם תכננו לברוח למאלי ואלג'יריה, אך נתפסו בזכות טעויות.