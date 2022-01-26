במשך שלושה ימים ושבת קודש השתתפו מאות רבני ורכזי האיחוד בוועידה השנתית, בראשות גדולי ישראל נשיאי הארגון | במרכז: משא מיוחד של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, פאנלים מקצועיים, מושבי תוכן והתייעצויות עם גדולי התורה | סיקור ותיעוד (חרדים)
בשבת האחרונה השתתפו למעלה מ-1000 צירי דרשו מיבשת אמריקה, בקונוונשן השנתי של הארגון שנערך בקונטיקט • בין המשתתפים, הרב ראובן פיינשטיין ראש ישיבת סטטן איילנד, הרב דוד שוסטל מראשי ישיבת לייקווד, וחבר מועצג"ת באמריקה, הרב דוד גולדברג ועוד גדולי וצדיקי יהדות אמריקה (בעולם)
לאורך השבת נשמעו שיעורים ודברי חיזוק מהרבנים וממנהלי סניפי דרשו באירופה ובישראל • במוצאי שבת נערכו מושבים מיוחדים לדיון בהרחבת לימוד הדף היומי בהלכה • לאחר מכן נערך מעמד סיום המחזור השני בדף היומי בהלכה (חרדים)
בליל שישי י"ט שבט ימריא מטוס מיוחד עם משלחת הרבנים למעמדי התפילה בציונו של ה'חפץ חיים' בראדין ושל הגר"א בוילנא שבשיאו יניחו את 'ספר הגיבורים' על ציון החפץ חיים בראדין • שבת הקונוונשן של דרשו אירופה תתקיים בשבת בוילנא בהשתתפות מנהלי סניפי דרשו, משלחת הרבנים, ורבנים מכל רחבי אירופה (חרדים)