איגוד הלב האמריקאי מזהיר כי מזון אולטרה-מעובד מעלה משמעותית את הסיכון למחלות לב, סוכרת והשמנה - אך מדגיש כי ישנם גם מוצרים מעובדים שיכולים להשתלב בתפריט בריא, כל עוד נשמרת בקרה על סוכר, מלח ושומן (בריאות)
בננות! להתייצב כאן בבקשה, מקשיבות? אנחנו חייבות לסגור כמה עניינים. יודעות לאן נכנסנו, נכון? כסלו? סופגניות? לביבות? חורף? קר? טוב נו די הבנתן. גם חורף, גם קר, גם אנחנו לא במיטבנו וגם הגיע עכשיו חג השומנים * אז הנה כמה טיפים/עובדות איך לעבור את החודש בשלום, להנות מכל מה שיש ועדיין למצא מידות שפויות בזארה (חג האורים והשומנים)
איזה מזון גורם לכם פחות נזק לגוף? הדיון הציבורי האחרון עוסק בפחמימות ושומנים אל מול סוכרים. ד"ר אסנת רזיאל מנסה לעשות סדר בדברים ולהבין מה המשמעות של כל רכיב כזה בדיאטה שלנו. ומה קורה למי שסובל מקרבופוביה? (בריאות)
כל כך הרבה אנשים סובלים מכולסטרול גבוה, ובשנים האחרונות ישנם גם ילדים שהצטרפו למועדון. שרה בר אשר עושה סדר במגיפה של הדור האחרון. "רמות כולסטרול תקינות לא צריכות להיות אפס. אנו זקוקים לכמות נכונה של כולסטרול. המילים כולסטרול טוב ורע אינם מושגים מדעיים", היא כותבת