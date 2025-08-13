איגוד הלב האמריקאי (AHA) פרסם השבוע קווים מנחים חדשים בנוגע לצריכת מזון אולטרה-מעובד, ומסמן עידן חדש במלחמה נגד מגיפת התזונה המודרנית. ההמלצה המרכזית: מרבית המזונות הללו מזיקים לבריאות הלב, ויש לצמצם את צריכתם ככל שניתן. לדברי האיגוד, צריכה גבוהה של מוצרים מעובדים - עתירי סוכר, שומן ומלח - מגבירה דרמטית את הסיכון למחלות לב וכלי דם, סוכרת מסוג 2, השמנה ודיכאון. מחקר נרחב שבחן נתונים מכמעט 10 מיליון אנשים מצא כי הוספת מנה אחת בלבד של מזון אולטרה-מעובד ביום קשורה לעלייה של 50% בסיכון למוות ממחלות לב.

יחד עם זאת, מדגישים המומחים שלא כל המזונות המעובדים הם מזיקים. ישנם מוצרים - לחם מחיטה מלאה, יוגורטים דלי סוכר, רטבי עגבניות, ממרחי אגוזים וקטניות - שיכולים להשתלב בתפריט בריא למרות שעברו עיבוד, כל עוד לא נוספו להם כמויות גדולות של סוכר, מלח או שומן. גם מזונות צמחיים מעובדים ודלי שומן וסוכר יכולים להיחשב לבריאים יחסית, אך יש לעקוב אחרי רכיבי המוצר.

נתונים עדכניים מצביעים כי 55% מסך הקלוריות שמקבלים אמריקאים - ו-62% בקרב ילדים - מגיעים ממזון אולטרה-מעובד. המומחים מדגישים כי מדובר בבעיה ההולכת ומחריפה, במיוחד בקרב אוכלוסיות חלשות, וממליצים לצמצם את הצריכה ולהעדיף מזונות טבעיים ומינימלית מעובדים: ירקות, פירות, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, שמנים צמחיים, מוצרי חלב דלי שומן ובשר רזה שאינו מעובד.

הקווים המנחים החדשים מסווגים את המזון לשלוש קבוצות:

בריאים: ירקות ופירות טריים וקפואים ללא תוספי מלח או סוכר, דגנים מלאים, אגוזים וזרעים לא מומלחים, קטניות יבשות, מוצרי חלב דלי שומן, משקאות שאינם ממותקים ובשר רזה.

בינוניים: אורז לבן, פסטה, מוצרי חלב שמנים, אגוזים מלוחים, פירות משומרים בסירופ קל, מרקים דלי נתרן ושומן.

מזיקים: בשרים מעובדים, מאפים תעשייתיים, משקאות ממותקים, חטיפים, חטיפי אנרגיה מעובדים, פיצות, מוצרי גבינה נוזלית, ממתקים ועוד.

מומחי האיגוד קוראים לרשויות להדק את הפיקוח על תעשיית המזון ולהוביל שינוי מהותי בהרכב המוצרים הנמכרים לציבור. "יש לנו די והותר ראיות כי עודף סוכר, מלח ושומן מזיק לבריאות. הגיע הזמן להילחם בבעיה בכל החזיתות", מסכם פרופ' כריסטופר גארדנר, מהמועצה המדעית של AHA.

הכתבה מבוססת על דיווחים מ-CNN ותמצית הקווים המנחים של איגוד הלב האמריקאי, אוגוסט 2025.