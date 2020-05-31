'שחור לבן'

במהלך הביקור במתחם הקדוש לדרוזים "נביא אל-חאדר" בכפר יאסיף, השייח' ריאד חמזה מופיע בלבושו המסורתי - לבוש כהה עם חגורה שחורה ועל ראשו כובע לבן | זה ההסבר שלו ללבוש הדומה בצבעיו לחרדים ומה משותף לחסידים עם פאות ולדרוזים עם שפמים? (היסטוריה)
איחוד בימין - למה כן ולמה לא? • מי "השטן" ברחוב החרדי - אביגדור ליברמן או יאיר לפיד? • 'השורה התחתונה', פרשת שבוע וראיון עם סגן השר יעקב ליצמן • צפו בתוכנית 'שחור ולבן' בהגשת אבי בלום ומשה גלסנר (פוליטי)
מגבית "תנו לבבכם" להשלמת בית ויזניץ שברה שיאים חדשים בעולם המצ'ינג • 52 מילון ש"ח גוייסו בתוך 43 שעות, ממוצע של 1.4 מיליון בשעה • 4500 מתרימים פעלו מעשרות חפ"קים בחרבי הארץ והעולם והתרימו כ-70 אלף איש • כלל ישראל החזיר אהבה לויז'ניץ (חרדים, שיווקי)