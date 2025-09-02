בעוד אנו יושבים במתחם הקדוש לדרוזים "נביא אל-חאדר" בכפר יאסיף, השייח' ריאד חמזה מופיע בפנינו בלבושו המסורתי: לבוש כהה עם חגורה שחורה ועל ראשו כובע לבן.

הסרט המלא: "חסיד אומות העולם שייח' ריאד חמזה הכניס את ישראל שפירא לסיור נדיר בנבי אל חאדר (אליהו הנביא) ( צילום: מתוך ערוץ היוטיוב 'ישראל שפירא' )

לצד הכובע הלבן והגלימה השחורה - מופיע הצבע השחור גם בזונאר (החגורה). "למה צבע החגורה שחור ולא נגיד אדום – כי שחור מסמל צניעות", מסביר השייח'. השחור מייצג צניעות ופשטות - ערכים מרכזיים בדת הדרוזית.

הזונאר (חגורה) אינו רק אביזר לבוש אלא נושא משמעות רוחנית המזכירה לנו במעט את הגאַרטעל החסידי: "החגורה גם מסמלת שלאדם יש שני חצאים חצי עליון וחצי תחתון, ויש הבדל בין החצי העליון לבין החצי התחתון", מגלה השייח' את הסמליות הנסתרת של הזונאר.

מתחת לכותונת השחורה לובש הגבר הדרוזי הדתי שרוואל - מכנסיים מסורתיים עשויים מבד אטום בצבע שחור או כחול כהה, שגזרתם הרחבה מותאמת לתפיסה הדתית הדוגלת בצניעות מרבית.

ואיך מכונה כיסוי הראש? "לפה אלעמאמה" הוא התרבוש הלבן העגול עשוי מבד עבה או סריג צמר עבה המוקשה על ידי עמילן, וחלקו העליון השטוח בגוונים אדומים מבדיל אותו מכיסויי ראש אחרים ככיפה סרוגה לבנה הדומה במעט לכיפות הנהוגות בחצרות ה"תולדותים" כתולדות אהרן ואברהם יצחק.

מה משותף לחסידים עם פאות ולדרוזים עם שפמים?

הלבוש החסידי ובעיקר התספורת החסידית כפאות מסולסלות לפני האוזניים הינו סמל השמרנות. גם לעדת הדרוזים חוקים שמרניים של אופי התספורת, וחובה קרחת בראש ושפם.

"איש דת דרוזי חייב להיות עם שפם וקרחת בראש", פותח השייח' ריאד חמזה בהסבר: "לא יכול להיות ראש גלוח בלי שפם - ראש גלוח בלי שפם זה אנשים מפחידים".

השייח' עובר להסביר על נשים דרוזיות: "יש סימני היכר גם לבחורה הדרוזית אפילו שהיא לא דתיה ולא לובשת את הלבוש הדתי."

הכללים לנשים דרוזיות הם מגבילים לא פחות: "בחורה דרוזית לא שמה עגילים לא שמה טבעות ביד, ולא מתאפרת בצורה מיוחדת. כמה שהיא יותר טבעית זה מה שאמור להיות"

סיקור זה נערך חודשים לפני הפרעות הקשות שפרצו בסוריה נגד הדרוזים, בה חיילי המשטר החדש גלחו לדרוזים את השפם במעמדים משפילים ומזעזעים שהזכירו לעם היושב בציון את גילוח הזקן שערכו הנאצים ביהודים בשואה האיומה.

התקיפות האכזריות הללו היו כל כך משפילות עבור הדרוזים, כיון שהשפם אינו רק שיער פנים - הוא סמל מרכזי לגבריות, כבוד ומסורת עתיקת יומין.

אצל הדרוזים השפם משדר בגרות, סמכות ונאמנות לערכים המסורתיים של הדת והעדה.

לכן, כאשר בסוריה תועדו אנשי המשטר הסוני גוזזים בכפייה את שפמם של דרוזים, זה לא היה רק מעשה אלימות גופני אלא ניסיון למחות את זהותם הגברית והדתית.

מוסלמים סונים בשינוי מדרוזים נאסר עליהם לגדל שפם, שכן מוחמד אסר על כך, ולדעתם הדרוזים הם פלג פורש מהאסלאם (מה שהדרוזים מכחישים בתוקף, וחלקם מיחסים עצמם לאחד משבטי ישראל, או לכל הפחות לבני יתרו).

