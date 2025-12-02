מפלי אנחל מתא הטייס ( צילום: רשתות חברתיות )

ונצואלה, מדינה שכובשת יום יום את הכותרות בעולם, בזכות מתיחות גיאופוליטית ומאבק מול ארצות הברית היא שוב מוצאת את עצמה במרכז דרמה בינלאומית.

לאחר ניתוק היחסים הדיפלומטיים ב־2019, המתח החריף בספטמבר 2025 כשארצות הברית פרסה ליד חופי ונצואלה שבע ספינות מלחמה, צוללת גרעינית ונחתות אמפיביות שנשאו למעלה מ־4,000 חיילים. האם ידעתם שבוונצואלה נמצא המפל הגבוה ביותר בעולם – והוא קרוי על שמו של טייס אמריקאי? עמוק בתוך הפארק הלאומי קנאימה, אתר מורשת עולמית של אונסק"ו, מתנשאים מפלי אנחל לגובה 979 מטרים, כולל צניחה חופשית רציפה של 807 מטרים. מדובר בשני שיאי עולם מרהיבים, שהופכים את המפל לאחד מפלאי הטבע הגדולים על פני כדור הארץ. המים הנופלים מתפזרים במהלך צניחתם לערפל לבן סמיך, עד שהם מגיעים לקרקעית הג'ונגל כמעט כמו ענן

מפלי אנחל בוונצואלה ( צילום: By Mr.Angelfish - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93757900 )

שמו של המפל נולד מאחת מההרפתקאות המפורסמות בהיסטוריה של התעופה בדרום אמריקה. הטייס האמריקאי ג'ימי אנג'ל היה הראשון לטוס מעל המפלים בשנת 1933, אך הדרמה האמיתית התחוללה ארבע שנים מאוחר יותר.

אנג'ל ניסה להנחית את מטוסו על ראש האויאן־טפוי, אחד מהרי השולחן העצומים של האזור, אך הגלגלים שקעו בביצה והמטוס נתקע. אנג'ל, אשתו מארי ושני מלוויו נאלצו לרדת רגלית במשך 11 ימים כדי להגיע בחזרה לציוויליזציה. כשהסיפור שלהם התפרסם ברחבי העולם, שויכו המפלים לשם משפחתו. המטוס נותר על ההר במשך 33 שנים עד שחולץ במסוק, ואפרו של אנג'ל פוזר מעל המפלים ביולי 1960.

הטייס האמריקאי ג'ימי אנג'ל קיצוני מימין - משמאל אחת הגיחות שלו -1930

ב־2009 ניסה הנשיא הוגו צ'אבס להשיב למפל את שמו הילידי בשפת פמון, Kerepakupai-Merú, שפירושו "מפל המקום העמוק ביותר", בטענה שסמל טבע לאומי צריך לשאת שם ילידי ולא כזה שמקורו בהרפתקן זר. למרות היוזמה, השם האנגלי נותר השימושי והבינלאומי ביותר.

הגישה למפל מאתגרת במיוחד בשל מיקומו המבודד. ניתן להגיע אליו רק באמצעות טיסה מקומית קטנה וטיול נהר שנערך בעונה הרטובה, בין יוני לדצמבר, אז מפלס המים גבוה מספיק.