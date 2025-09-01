נבי אל חאדר ( צילום: ישראל שפירא )

גלגול נשמות הוא חלק בלתי נפרד באמונה היהודית החל מהמאה הי"ג כשהתגלה ופורסם ספר הזוהר הקדוש המיוחס לתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

הסרט המלא: "חסיד אומות העולם שייח' ריאד חמזה הכניס את ישראל שפירא לסיור נדיר בנבי אל חאדר (אליהו הנביא) ( צילום: מתוך ערוץ היוטיוב 'ישראל שפירא' )

"יש לי בכפר שכן שלי, שהבן שלו בגלגולו הקודם לחם במלחמת ששת הימים כטייס סורי", פותח השייח' את הסיפור: "המטוס שלו נפל אל תוך הכנרת והוא נטבע ומת, ומיד לאחר מכן הוא נולד בג'וליס [בגליל מערבי] כעבור שנתיים".

הפרדוקס: לוחם שנלחם נגד ישראל גולגל ונולד כילד דרוזי ישראלי

כך בוקר אחד בתחילת שנות השמונים ילד צעיר בכפר ג'וליס החל לדבר ולספר על חיים של טייס סורי: "הוא מתחיל לדבר הוא זוכר ומזכיר שהוא היה טייס סורי שנפל בכנרת", מספר השייח'.

הילד אף ציין את השמות של ההורים שלו בסוריה, וכאן הסיפור הופך למסעיר. המשפחה, החליטה לברר ויצרה קשר עם ההורים בסוריה והם אשרו את הסיפור אחת לאחד.

מקרים כאלה אצל הדרוזים אינם נדירים במיוחד, וגולשי כיכר השבת העוקבים אחר מדור 'היסטוריה ואקטואליה' זוכרים את סיקור הסיור בכפר ס'אג'ור עם מורת הדרך סוהיר איברהים שהעידה לכותב השורות בפרוטרוט את גלגול הנשמות שלה.

אולם מסתבר, שכדי לזכור את הגלגול הקודם לא כל דרוזי יכול, אלא רק מי שעובר עליו משהו מיוחד בפטירתו: "צריך משהו מיוחד שיזכיר לך את הרגע ההוא", מסביר השייח'. "אדם שנגיד מת בעקבות חולי רציני כמה שנים לא הוא לא יזכור כי הוא כבר שכח את עולמו".

הסיבה שהטייס הסורי זכר, היא שמותו היה טראומטי ופתאומי. "דברים שצורבים את התודעה זוכר את זה טוב", מדגיש השייח'. התרסקות המטוס בכנרת הייתה כה חריפה עד שהנשמה "זכרה" את הרגע הזה גם בגלגול הבא.

השייח מוסיף ש"בעיתות מלחמה כששת הימים ויום כיפור בצבא הסורי שרתו לוחמים דרוזים שנלחמו כנגד צבא הגנה לישראל בינהם לוחמים דרוזים". כלומר, דרוזים נלחמו נגד דרוזים, אחים נגד אחים משני צדי הגבול.

למרות זאת, השייח' מדגיש שדרוזים ישראלים עוזרים לדרוזים בסוריה בזמני צורך, ושהדבר אינו סותר את נאמנותם לישראל. זוהי דוגמה לעולם הדרוזי המורכב, שבו זהות עדתית וזהות לאומית לא תמיד מתיישרות.

המשך יבוא...