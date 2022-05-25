חוקרים באוניברסיטת קורנל פיתחו בד אולטרה-שחור חדש, הכהה ביותר שנוצר עד היום לטקסטיל לביש, בהשראת נוצותיה יוצאות הדופן של ציפור גן עדן טרופית | באמצעות שילוב של פיגמנט סינתטי המדמה מלנין ותהליך עיבוד ננו-טכנולוגי פשוט יחסית, הם הצליחו ליצור מרקם סיבי זעיר הלוכד כמעט את כל האור ומייצר שחור עמוק וקטיפתי מזוויות צפייה שונות (טכנולוגיה)
בימים האחרונים משגעת שמלה אחת את הרשת כולה. גולשות וגולשים מתווכחים על צבעיה השנויים במחלוקת של השמלה. 75 אחוזים מכלל הגולשים החליטו שצבע השמלה הוא זהב לבן, ו- 25 הנותרים אמרו כי צבעה כחול שחור. במה בחרו הנשים ובמה הגברים?
מאופיינת בגזרה קצרה ופשוטה המתאימה את עצמה לכל אירוע וכמעט כמו המשקפיים, מדובר במוצר צריכה בסיסי.
נדחקתי לתוכה בכל כוחי, מנסה להבליע את היותי אם בישראל וכבר לא ממש רווקה דקיקה וחסרת עול. טובי שפיגל (סטייל)
גברת שרה נתניהו מן הסתם כבר התרגלה לפרוץ לכותרות בשערוריות כאלו ואחרות. אבל זו בהחלט פעם ראשונה שהמדינה עוסקת באובססיביות מה דווקא בפן המראה החיצוני שלה. מורן אבוטבול מפנה את אור הזרקורים בחזרה אלינו, המאשימים. מה זה אומר עלינו? איך אנחנו, בעצם, נראים? (mame)