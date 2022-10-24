שעועית היא מוצר צנוע, אבל גם תכליתי וזו הסיבה שאנחנו כל כך אוהבים אותו. המתכון הזה לשעועית לבנה מוקרמת ופיקנטית, מוכיח שבלי הרבה מאמץ (וקצת שמן עשבי תיבול חריף), ניתן ליצור ממנו מנה אלגנטית לחלוטין. ולא סתם אלגנטית, אלא כזו שמתיישנת כמו יין משובח. ניתן להכין אותה כמה ימים לפני אירוע וטעמה רק ישתפר. הוסיפו לצידה לחם פריך והתנהגו כאילו עמלתם עליה כל היום (מתכונים, אוכל)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מנה עם ניחוחות חורף עזים, ממוצרים זמינים ונגישים שיש בבית וניתן להשיג בקלות: נקניקיות קבנוס מבשר מעושן ועסיסי, שעועית ברוטב שמגיעה מוכנה אז איז ולא צריך להשרות ולבשל, פלפל חריף, כמה מרכיבים נוספים ויש לכם ארוחה הצגה (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מעין תבשיל שנכנס כולו לתוך טורטייה, יחד עם סלטון כרוב סגול עסיסי (ניתן גם להגיש את המנה לצד אורז, במקום זאת) - מנה קלה ומשביעה שבאה בול במקום אחרי שלגמתם צלחת מרק ואתם מרגישים שמשהו עדיין חסר לכם (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
מדהים מה אפשר לעשות עם כמה עשבי תיבול טריים וקצת גרידת לימון. מוצג א': המתכון הסופר מהיר הזה לסלט שעועית. הוא דורש מינימום מאמץ ואלגנטי להפליא (ומתחיל בשעועית משומרת). אם יש לכם כמה דקות מיותרות, טגנו אותה במעט שמן זית, עד לקבלת גוון זהוב ואז המשיכו עם המתכון כרגיל (מתכונים, אוכל)
זקוקים להוכחה שארוחת צהריים יכולה להיות גם טעימה, גם מעניינת וגם כזו שדורשת מינימום מאמץ? אל תלכו רחוק. מרק השעועית השחורה והקוקוס הפיקנטי הזה הופך כמה מרכיבים שיש לנו במזווה, למשהו קסום וכל זאת בכ-35 דקות בלבד (מתכונים, אוכל)
אנחנו צרכנים נלהבים של מרקים בחורף. כל אחד חדש שבא לפתחנו, אנו מאמצים בחום ואצים לנסות. הנה מתכון למרק עשיר וממלא של שעועית לבנה, ירקות ותועפות עלי קייל עסיסיים. עם גירוד של גבינת פרמזן מעל שמעניקה טעם מוקרם, אתם מסודרים (מתכונים, אוכל)
צ'ילי קון-קרנה הוא נזיד שמקורו בטקסס, המזכיר מעט את החמין שלנו ומורכב מפלפלים חריפים, בשר, שום, בצל וכמון. באופן מסורתי מכינים אותו עם בשר בקר קצוץ או טחון. יש ורסיות שונות ומגוונות למאכל ובהן נוספים לו עגבניות או שעועית, בדיוק כמו כאן, במתכון הזה - מה שהופך אותו לארוחה של ממש בסיר אחד בלבד (מתכונים, אוכל)
יש קסם מיוחד בסיר של שעועית. כן, לוקח קצת זמן לבשל אותה, אבל נשארים עם בסיס מעולה לארוחה מהירה וממלאת (או שתיים). הוורסיה המועדפת עלינו היא של תבשיל עגבניות ושעועית לבנה על מצע צנימים - שילוב שנשמע מעט תמוה, אך מתברר שהיא הפייבוריטית של השף ג'יימי אוליבר הנודע (מתכונים, אוכל)
השפית מורן פינטו עם מנה קלה להכנה וטעימה בטירוף שתשלח אתכם מהר מאוד לסייסטה מענגת - אז קחו את זה בחשבון! מתכון לטאקו מקסיקני - טורטיה במילוי בשר ושעועית. איכשהו תמיד יישאר לכם מקום לעוד אחת (מתכונים, אוכל)
יש דברים שפשוט טובים יותר כשעושים אותם בבית. אז אל תתפתו לנוחותם של מוצרים משומרים. המנה הזו מוכיחה שעדיף לצעוד בדרך הארוכה. את המוצר המוגמר ניתן לשים במרק, לפזר על סלט או להגיש לצד עוף (מתכונים, אוכל)
תפוחי אדמה, גזר, שעועית, פסטה - ומה לא. מרק מחמם ומזין שיעמוד תוך 30 דקות על שולחנכם וללא ספק, עוד תכינו אותו שוב ושוב. "מינסטרונה" זה שם כולל למרקים איטלקיים עשויים ירקות בתוספת פסטה או אורז (מתכונים, אוכל)