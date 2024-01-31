מעצרו של פרוש חושף את הצביעות: דין ה' באייר לא כדין עזה, האם הציבור יצביע ברגליים? | ויז'ניץ גועשת: אב"ד החסידות חשף את מאחורי הקלעים על סערת הגיוס | מצבתו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז הושחתה: המשטרה פתחה בחקירה | כולם אנ"ש: כך פעלו הכוחות החרדים לבלימת השריפה בעמנואל | הטרלול משתולל בריכוזים החרדים: ערימת הקורבנות מוסיפה לגדול (מעייריב)
ראש עיריית אלעד ישראל פרוש, התראיין הערב לחדשות 13, לקראת סוף הריאיון, המראיין, ניסה להתקיל אותו, כי הוא לא הגיע לאולפן הערוץ ובחר להתראיין מלשכתו, מכיוון שהוא היה נאלץ לשבת ליד אישה | צפו בתשובה של פרוש (חדשות ברנז'ה)