הלילה ומחר זו ההזדמנות האחרונה בהחלט להשתתף במניין הסליחות ההמוני ברחוב ה' באייר בתל אביב - מול ביתה של אויבת המגזר החרדי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. כמובן - תל אביב זה לא המקום האידיאלי לבחור ישיבה בעיצומם של עשרת ימי תשובה - וכל אחד ישאל את רבותיו.

מה הם באמת רוצים?

שיחתו של אב"ד ויז'ניץ ואב"ד החסידות הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, במהלך שבת שובה ולפי בקשתו המפורשת של אביו האדמו"ר, הפכה לשיחת היום בריכוזים החרדים. האב"ד חשף את פרטיה של שיחה שקיים חכ"ל מנחם אליעזר מוזס עם אחד משרי הממשלה, שברגע של גילוי לב פלט - מה באמת עומד מאחורי הרצון לגייס חרדים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

זעזוע וכאב

תלמידי ובוגרי ישיבת "כסא רחמים", תלמידיו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, שהגיעו במוצאי שבת לפקוד את ציונו הקדוש בבית העלמין פוניבז' בבני ברק, נדהמו לגלות מראה מזעזע: קברו של ראש הישיבה הושחת במהלך השבת. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

בפיקוד אנ"ש

אירוע שריפה חמור שהתרחש ביישוב החרדי עמנואל הסתיים בשלום ובלי נפגעים. השריפה פרצה ביום שיש האחרון בבניין מגורים, אבל נבלמה במהירות בזכות פעולה מהירה, תיאום מושלם ושליטה מוחלטת של כוחות החילוץ וההצלה - כולם חרדים מהאזור. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

המולך החרדי

מגיפת החצבת מוסיפה לדאבוננו לגבות מחיר יקר מהמגזר החרדי. רק בשבוע שעבר דיווחנו על כך שמספר החללים מהמגיפה עלה לארבעה - כולם פעוטות מהמגזר החרדי, אבל אתמול בערב התבשרנו בבשורה המרה על תינוק נוסף - רביעי בתוך שבוע ושישי מאז התחילה ההתפרצות.