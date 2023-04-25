מעצרו של פרוש חושף את הצביעות: דין ה' באייר לא כדין עזה, האם הציבור יצביע ברגליים? | ויז'ניץ גועשת: אב"ד החסידות חשף את מאחורי הקלעים על סערת הגיוס | מצבתו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז הושחתה: המשטרה פתחה בחקירה | כולם אנ"ש: כך פעלו הכוחות החרדים לבלימת השריפה בעמנואל | הטרלול משתולל בריכוזים החרדים: ערימת הקורבנות מוסיפה לגדול (מעייריב)
מסורת בידי חלק מתלמידי הגר"א שעלו לארץ ישראל, שישנם שני ימים בספירת העומר שהקליפה אינה שולטת בהם, והם מסוגלים לבניין הארץ ולהחשת הגאולה - הראשון שבהם הוא יום העשרים לעומר - ה' באייר | המקורות להגותו זו של הגר"א, ועל ה"נבואה" שתאריך ה' באייר מסוגל לישועת ישראל, הוא לא מאת כל תלמידיו כמובן | סקירה היסטורית מרתקת (חדשות, חרדים)