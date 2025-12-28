הראיות בבאר שבע התחזקו: נחלש הקשר של החשוד להיעלמות היימנוט

חיפושים אחר היימנוט ( צילום: יחידת הכלבנים לישראל )

התפתחות משמעותית בחקירת התקיפה החמורה בנגב: המשטרה עדכנה היום (ראשון) כי חלה התחזקות בתשתית הראייתית נגד תושב באר שבע בן 63, החשוד בביצוע מעשה מגונה ותקיפת ילדה בעיר לפני כשלושה שבועות. עם זאת, בתיק הדרמטי שנבדק במקביל – היעלמותה של היימנוט קסאו – התמונה הולכת ומתערפלת.

חשד "בראיות של ממש" מול חוסר בקצה חוט בדיון הארכת המעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, הגדיר השופט מנחם מזרחי את החשד בתקיפת הילדה בבאר שבע כמעוגן "בראיות של ממש", וביקש להאריך את מעצר החשוד בשלושה ימים נוספים. מנגד, למרות אינדיקציה שהחשוד שהה בצפת ביום היעלמותה של קסאו לפני כשנתיים, מקורות המעורים בחקירה מסרו ל"הארץ" כי הקשר בינו לבין החטיפה הולך ונחלש, בהיעדר ראיות ישירות.

היימנוט קסאו ( צילום: באדיבות )