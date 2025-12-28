הראיות בבאר שבע התחזקו: נחלש הקשר של החשוד להיעלמות היימנוט

התפתחות משמעותית בחקירת התקיפה החמורה בנגב: המשטרה עדכנה היום (ראשון) כי חלה התחזקות בתשתית הראייתית נגד תושב באר שבע בן 63, החשוד בביצוע מעשה מגונה ותקיפת ילדה בעיר לפני כשלושה שבועות. עם זאת, בתיק הדרמטי שנבדק במקביל – היעלמותה של היימנוט קסאו – התמונה הולכת ומתערפלת.
חשד "בראיות של ממש" מול חוסר בקצה חוט בדיון הארכת המעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, הגדיר השופט מנחם מזרחי את החשד בתקיפת הילדה בבאר שבע כמעוגן "בראיות של ממש", וביקש להאריך את מעצר החשוד בשלושה ימים נוספים. מנגד, למרות אינדיקציה שהחשוד שהה בצפת ביום היעלמותה של קסאו לפני כשנתיים, מקורות המעורים בחקירה מסרו ל"הארץ" כי הקשר בינו לבין החטיפה הולך ונחלש, בהיעדר ראיות ישירות.
המסתורין במרכז הקליטה: חטיפה או היעדרות? היימנוט קסאו נראתה לאחרונה ב-25 בפברואר 2024, במרכז הקליטה בצפת. בתיעוד האחרון ממצלמות האבטחה היא נראית מחויכת כשהיא מחלקת עלוני בחירות שקיבלה מאדם זר מחוץ למבנה. מאז נעלמו עקבותיה, והחיפושים נקלעו למבוי סתום.
בני משפחתה של היימנוט מנהלים מאבק עיקש מול רשויות החוק בדרישה לשנות את הגדרתה מ"נעדרת" ל"חטופה". לדברי המשפחה וצוות חקירה פרטי המלווה אותם, כל הסימנים – כולל עדות חברתה – מצביעים על אירוע חטיפה פלילי. לטענתם, ההגדרה הנוכחית היא "מכשול קריטי" המונע שימוש בכלים משפטיים ומודיעיניים מתקדמים, ומעכב את מעורבות השב"כ בחקירה.
החשוד, מצדו, ממשיך להכחיש את כל המיוחס לו בבאר שבע ובצפת, וטוען כי במועד היעלמותה של הילדה כלל לא שהה בצפון אלא התגורר בדרום.
