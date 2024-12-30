בפירוש המשנה, מסכת בכורות פרק ד', כתב הרמב"ם כי התארים הגדולים - כשניתנים לאנשים שאינם ראויים, הם "פטומי שמא בעלמא", תארי כבוד ריקים מתוכן | נגד מי כוונו דבריו והאם מותר לקחת כסף על לימוד תורה? (מגזין כיכר)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין בדף י"ג
עסקו בדברי הגמרא אודות הסימן בתואר ‘רבי’
הניתן לאדם לאות שהוא מוסמך לדון בדיני
ממונות |
מה משמעות הביטוי ‘גדול
מרבן שמו’ | על הנוהג בתארי הכבוד
בימינו לכל דכפין, ומה הייתה
דעתו של הגאון רבי עקיבא אייגר בעניין?
(יהדות,
הדף היומי)
האירוע החגיגי התקיים ביום ראשון באולמי 'קונקורד', בנוכחות מאות בני משפחה שבאו להשתתף בטקס המרגש. כל הבוגרות שזכו לקבל את התואר במעמד זה, הינן בוגרות המסלולים הטיפוליים: תואר ראשון בעבודה סוציאלית, בריפוי בעיסוק ובסיעוד. ותואר שני בעבודה סוציאלית, בסיעוד, בטיפול באמנויות, בייעוץ חינוכי ובפסיכודרמה (לימודים, שיווקי)
עורך "מוסף שבת קודש" של 'יתד נאמן', הרב ישראל פרידמן, הכין מאמר מיוחד על הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל. במערכת 'יתד' הודיעו לישראל פרידמן, לתדהמתו, כי המאמר צריך לעבור תחת שבת הביקורת של הוועדה הרוחנית של העיתון. מדוע הוא פורסם בסופו של דבר ב"המבשר"? הסיפור המלא (כיכר)