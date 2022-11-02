בין אם זה ערב גשום וסוער ובין אם רק מתחשק משהו טעים ומזין, אין כמו פילה סלמון עסיסי שמונח על תבשיל ירקות חורפי עם טוויסט אניסי עדין ומפתיע | המנה שמשלבת בישול פשוט וביתי עם ניחוחות ים תיכוניים שממלאים את המטבח בחום (מתכונים)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת תבשיל עדין מאד, לא שגרתי ובריא: כרוב סגול צלוי ולוהט, שהולך מעולה עם שברי אגוזי קשיו או בצל ירוק מעל וניתן להגיש עם אורז או פירה. מתאים במיוחד לאלו מבנינו שבדיאטה וכבר לא יכולים לצרוך יותר סלטים, בוקר, צהריים וערב (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
רוטב עגבניות מתובל, תפוחי אדמה מטוגנים, עלי קייל טריים, ביצים רכות וקרמיות, גבינת עיזים שנמסה בחלק העליון ולחם לבן טרי כדי לנגב את כל הטוב הזה, שגורם לכם להרגיש אושר מהדברים הכי פשוטים בחיים - יש כל כך הרבה מה לאהוב במתכון הזה אבל בעיקר, הוא מהיר ופשוט להכנה לארוחת בוקר, צהריים או ערב (מתכונים, אוכל)
זו תוספת? זה עיקרית? והיי, זה לא חורפי מדי? ובכן, העובדה שקיץ שם בחוץ לא אומרת שאי אפשר לאכול תבשילים - המזגן הוא תירוץ מספיק טוב להרים את הסיר הזה. מתכון לתבשיל חומוס ופטריות מנחם וטעים שאפשר להגיש כתוספת למנת בשר או עוף או כארוחה בפני עצמה (מתכונים, אוכל)
הטרנד הקולינרי האחרון מעודד להפוך את הכרובית לאורז מדומה או תחליף גלוטן בריא יותר, אך לפעמים כל מה שאנחנו רוצים זה את הירק האהוב בצורתו המקורית. ואם להיות ספציפיים, הנה מנה הודית קלאסית, ארומטית ומלאת טעם (מתכונים, אוכל)
זה נשמע יותר כמו קוועצ', ועלול להיראות ככה, אבל התוצאה משובחת וטעימה כל כך שאתם חייבים לנסות. מתכון לגיבץ' - תבשיל קישואים ברוטב עגבניות. מלבד העובדה שזו מנה בריאה ומזינה, המטבח שלכם יתמלא בריח נוסטלגי, כאילו אמא עומדת ומבשלת כאן. תכינו את הלחם (מתכונים, אוכל)
למי זה לא קרה? אתם מזהים ניחוח נהדר מהסיר, מוזגים לעצמכם מנת נזיד מהביל, מקרבים את הכף כדי לקחת לגימה ו...אאוצ'! הפה שלכם בוער. במקום לבכות לתוך קערת המרק, כך "תרפאו" עצמאית את הכווייה בלשון, במהירות וביעילות (מדריך, בריאות)
צריכים להעמיד ארוחה חמה ומשביעה אבל אין לכם זמן ועצבים לבלות את כל שעות הפנאי הלא-פנויות שלכם במטבח? זה בשבילכם: מתכון לתבשיל קבב עם תפוחי אדמה ופטריות ברוטב עגבניות. מנה שנראית מושקעת, ובפועל - בלי עבודה כמעט (מתכונים, אוכל)