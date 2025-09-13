כיכר השבת

טיל אוויר-קרקע

מערכת נשק אווירית מתקדמת המשמשת לתקיפת מטרות קרקעיות מהאוויר, המשלבת טכנולוגיות הנחיה מדויקות ויכולות מבצעיות מתקדמות

טיל אוויר-קרקע הוא כלי נשק מתקדם המשוגר מכלי טיס ומיועד לפגיעה במטרות קרקעיות. טילים אלה מצוידים במערכות הנחיה מתקדמות המאפשרות דיוק פגיעה גבוה ויכולת פעולה בתנאי מזג אוויר מגוונים ובכל שעות היממה.

מערכות טילי אוויר-קרקע מודרניות משלבות טכנולוגיות מתקדמות כגון מערכות ניווט GPS, חיישנים אופטיים ואינפרא-אדומים, ומערכות בקרת טיסה ממוחשבות. יכולות אלו מאפשרות פגיעה מדויקת במטרות תוך צמצום הפגיעה בסביבה.

בשדה הקרב המודרני, טילי אוויר-קרקע משמשים למגוון משימות, החל מתקיפת מטרות אסטרטגיות כמו מתקני תשתית ומפקדות, ועד לסיוע כוחות קרקע בזמן אמת. הדיוק הגבוה של טילים אלה מאפשר פגיעה ממוקדת תוך הפחתת נזק אגבי.

התפתחות טכנולוגיית טילי אוויר-קרקע משקפת את השינויים בלוחמה המודרנית, עם דגש גובר על דיוק, יעילות ומזעור נזק סביבתי. מערכות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מיכולות חיל האוויר המודרני ומשפיעות על תכנון ותפעול משימות אוויריות.

