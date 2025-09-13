במשך ימים נשאל בעולם איך הצליחה ישראל לעקוף את מערכות ההגנה האוויריות של קטאר, שנחשבות מתקדמות ועתירות טכנולוגיה. אתמול פורסם ב"וול סטריט ג'ורנל" הסבר אפשרי: חיל האוויר הפעיל 12 מטוסי קרב בים האדום, בהם שמונה F-15 וארבעה F-35, ששיגרו טילים בליסטיים ממעוף מעל שמי סעודיה.

המסלול החריג - שיגור לחלל וחציית כ-1,500 קילומטרים עד דוחא - הסתיים בפגיעה ישירה בוילה ששימשה בכירים בחמאס. למרות עוצמת התקיפה, לפי ההערכות ראשי הארגון לא היו במקום.

הטכנולוגיה שנחשפה עוררה עניין עולמי. ישראל מעולם לא הודתה בפיתוח או בהחזקת טילים בליסטיים המשוגרים ממטוסים, אך פרסומים קודמים ייחסו לה כמה מערכות מסוג זה. בין השמות שהוזכרו: "אנקור" של רפאל, שפותח במקור כטיל מטרה לניסויי מערכת "חץ"; "ראמפייג'" של אלביט והתעשייה האווירית; ו"רוקס" מבית רפאל, שמבוסס לפי הערכות על "אנקור". בניגוד לטילי שיוט, שטסים לאט יותר ויכולים לתמרן, טילים בליסטיים משוגרים במהירות גבוהה ובמסלול תלול, ויכולת השיגור מן האוויר מאפשרת להם להפתיע את מערכות ההגנה שנערכות בדרך כלל לאיומים מן הקרקע.

היכולת יוצאת הדופן של הטיל בהיותו משוגר מרחוק אפשרה לישראל שלא "לחלל" באופן מתמשך את המרחב האווירי של קטאר, דבר שהיה מעמיק עוד יותר את הקרע עם מדינת המפרץ.

צילומי לוויין שפורסמו אחרי התקיפה הראו את ההרס במתחם בדוחא, לפני ואחרי הפגיעה. מומחים צבאיים הסבירו כי טיל בליסטי כזה אפילו לא חייב לשאת חומר נפץ כדי לגרום לנזק רב – מהירות ועוצמת לבדה מספיקה כדי להשמיד את המטרה, כך לפי פרשן ynet רון בן ישי.

זו הסיבה שיכולות מסוג זה נחשבות נדירות ומצויות רק אצל מעצמות כמו רוסיה וסין, ולפי ההערכות גם בישראל.

הטילים המשוגרים מהאוויר מציבים יתרון ברור: הם ניתנים לשיגור מנקודות שונות ובכיוונים בלתי צפויים, ומקשים על מערכות הגילוי והיירוט. מהנדסים שעסקו בתחום הסבירו כי "המהירות היא היתרון הגדול ביותר", וכי בעיות הדיוק שאפיינו בעבר את המערכות הללו כבר נפתרו. בארצות הברית נעשו ניסויים בטיל AGM-183 ההיפרסוני, אך הפרויקט בוטל בשל מחסור במימון והעדפה להסתמך על אמצעי לחימה קיימים.

בישראל, מנגד, חברות הביטחון דווקא מתגאות ביכולות. רפאל הציגה את ה"רוקס" כטיל אוויר-קרקע שניתן לשגר מטווחים ארוכים, הרבה מעבר לאזורי הכיסוי של ההגנה האווירית. באתר החברה נכתב כי הוא טס במהירות על-קולית, משמיד מטרות נייחות וניידות ואף יעיל נגד מטרות תת-קרקעיות. עוד נמסר כי מדובר בטיל שכבר הוכיח את עצמו במבצעים מבצעיים – אמירה שנשמעת היום משמעותית מתמיד.

הפרסום ב"וול סטריט ג'ורנל" מצטרף להדלפות מהפנטגון בשנה שעברה, שציינו כי ישראל מפתחת פרויקטים תחת שמות כמו Golden Horizon לצד ה"רוקס". מסמכים אלה רמזו על ניסויים מוקדמים עוד לפני המלחמה מול איראן.

לצד העניין הטכנולוגי, התקיפה עוררה גם סערה דיפלומטית. קטאר מחתה בחריפות, מדינות נוספות באזור גינו, ובזירה הבינלאומית נפתחו דיונים על גבולות הפעולה הישראלית. גם בתוך ישראל נשמעו קולות זהירים שהזהירו מפני השלכות רחבות.

כך או כך, התקיפה בדוחא חשפה לעיני העולם יכולת נדירה - שישראל היא בין המדינות הבודדות בעולם שמחזיקות בה: שילוב של דיוק, טווח ומהירות שממקם את ישראל בתוך מועדון מצומצם מאוד של מדינות.