ראש אגף כוח אדם בצה"ל (אכ"א), אלוף דדו בר כליפא, מוביל את מערך כוח האדם של צה"ל ואחראי על מדיניות כוח האדם, הגיוס והשירות בצבא ההגנה לישראל

אלוף דדו בר כליפא משמש כראש אגף כוח אדם (אכ"א) בצה"ל מאז שנת 2021. בתפקידו זה, הוא אחראי על ניהול מערך כוח האדם של צה"ל, לרבות גיוס חיילים, שיבוצם, קידומם המקצועי והכשרתם.

במהלך שירותו הצבאי מילא בר כליפא שורה של תפקידים בכירים, ביניהם מפקד בית הספר לקצינים (בה"ד 1) וראש חטיבת התכנון באגף כוח אדם. הוא נחשב למומחה בתחום ניהול המשאב האנושי בצה"ל ובהובלת תהליכי שינוי ארגוניים משמעותיים.

כראש אכ"א, בר כליפא מוביל מהלכים משמעותיים בתחום השירות בצה"ל, כולל התאמת מודל השירות למציאות המשתנה, שיפור תנאי השירות של חיילי צה"ל, וקידום מדיניות גיוס שוויונית ומותאמת לצרכי הצבא והחברה הישראלית.

תחת הנהגתו, אגף כוח אדם מתמודד עם אתגרים מורכבים הכוללים את שימור המוטיבציה לשירות משמעותי, התמודדות עם סוגיות גיוס בני ישיבות, והתאמת מערך כוח האדם לאתגרי הביטחון המשתנים של מדינת ישראל.

