המפגינים בכלא 10, המתינו להם. עשרים עריקים חרדים הוסגרו למשטרה הצבאית בעת שהיו בדרכם לאומן. אחד מהם - שיתף מיקום בזמן אמת למפגינים שבחוץ, שמצידם - חסמו את דרכה של הזינזנה שעשתה פרסה רגע לפני פריקת העצירים בכלא 10. את מה שקרה לאחר מכן - צה"ל והמפגינים לא ישכחו כל כך מהר... כל הפרטים והפיקנטריה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

ניצחון מתוק 2

אלפי מפגיני הפלג הירושלמי, חזרו לצמתים בריכוזים החרדיים ברוטינה שנקבעה מראש: אברך 'משלהם' נעצר ומוסגר למשטרה הצבאית, במשך ערב או שניים - הפגנות סוערות, ובשבועיים שלאחריהם, ממשיך העצור להנמק בכלא הצבאי - תלוי בגזר הדין. אלא שהיום - יממה לאחר הברחת העצור מניידת המשטרה הצבאית, נראה שלצה"ל, כמו החרדים, אין באמת מושג למה הם צריכים להתכתש ברחובות אחד עם השני, רק כדי לספק את גחמותיה של היועמ"שית שעושה לכאורה הכל כדי להפיל את הממשלה. כך או כך - העריק התורן מהפלג, הרב אליהו נחום שוחרר במפתיע בעיצומה של ההפגנה.

אכ"א נגד משרד החינוך

עימות מתמשך בין צה"ל למשרד החינוך על רקע העברת מידע על תלמידים חרדים הגיע השבוע לוועדה לביקורת המדינה. ראש אכ"א האלוף דדו בר כליפא, הציג בדיון בכנסת טענה לפיה הצבא מבקש ממשרד החינוך מידע על אוכלוסיית התלמידים החרדים והרקע הלימודי שלהם כבר למעלה משנתיים – אך עדיין לא קיבל אותו. במשרד החינוך מתעקשים שפועלים כשורה.

לפרוש? הצחקתם את פרוש

הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב - ערב ראש השנה, העברה של 57 מיליון שקל ממימון תוכנית החומש לצמצום פערים במזרח ירושלים - היישר למשרד ירושלים ומסורת ישראל. הכסף ישמש למימון פעילויות דתיות שונות, ומתוך המיליונים - כ־11 מיליון שקל יועברו ויוקצו לסעיף הוצאות נוספות בהילולת מירון. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

סיכום כואב

רגע לפני סיום שנת תשפ"ה - זה הזמן לזכור ולא לשכוח את האדמו"רים וגדולי התורה שנפטרו בזה אחר זה, והשאירו חלל עצום. נכון - מיתתם מכפרת, אבל קשה סילוקם כחורבן בית המקדש. הבאנו לכם סיקור מהדהד בכיכר השבת וסיכום מצמרר של רשימת מאורי אור שהסתלקו ומילאו את הלבבות בדמעות ובכאב.