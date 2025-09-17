כיכר השבת

אליהו נחום

אברך מהפלג הירושלמי שהוגדר כעריק מצה"ל ונעצר על ידי משטרת התנועה במחוז המרכז בספטמבר 2025, לאחר שלא התייצב לשירות הצבאי

אליהו נחום הוא אברך המשתייך לפלג הירושלמי, אשר הוגדר כעריק על ידי הצבא לאחר שלא התייצב לשירות צבאי. הוא מתגורר בירושלים ומזוהה עם הקהילה החרדית הקיצונית המתנגדת לגיוס בני ישיבות לצה"ל.

ב-17 בספטמבר 2025 נעצר נחום על ידי משטרת התנועה במחוז המרכז במהלך בדיקה שגרתית. לאחר שזוהה כעריק, הוא הועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול בעניינו על פי חוק השיפוט הצבאי.

מקרה המעצר של נחום מהווה דוגמה לסוגיה המורכבת של גיוס בני ישיבות לצה"ל, המלווה את החברה הישראלית שנים רבות. הפלג הירושלמי, אליו משתייך נחום, נוקט בקו נחרץ של התנגדות לגיוס בני ישיבות ומקיים הפגנות סוערות נגד מדיניות הגיוס.

המקרה משקף את המתח המתמשך בין רשויות החוק והצבא לבין חלקים בציבור החרדי המתנגדים לגיוס, ואת האתגרים העומדים בפני המדינה באכיפת חוק הגיוס על אוכלוסיות המסרבות להתגייס מטעמים אידיאולוגיים ודתיים.

