משבר הגיוס יוצא משליטה - אם לשפוט לפי האירועים ביממה החולפת. מעצר העריקים נמשך ביתר שאת, ואתמול בערב נכשל ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה ברכסים, אחרי שהמונים הגיעו לזירת המעצר ושחררו אותו בכוח הזרוע. לפי הפרטים שידועים לנו, מהרגע שעוברי אורח הבחינו בניסיון מעצר העריק ברכסים והודיעו על כך בקו הצינתוקים צבע שחור. במקביל - עשרות עריקים חרדים נעצרו בנתב"ג והוסגרו למשטרה הצבאית. הפלג הירושלמי צפוי להפגין דווקא עבור אברך "משלהם" - אבל לא זו הסיבה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אבטלה חרדית גואה

דו"ח שפורסם הבוקר על ידי שירות התעסוקה בישראל, חושף כי מספרם של דורשי העבודה החרדים, ובעיקר החרדיות, עלה בלא פחות מ-267%. בשירות התעסוקה מחדדים את הנתון: בחינה השוואתית בין שלוש הקבוצות החברתיות הגדולות – יהודים לא חרדים, ערבים וחרדים – מלמדת שהירידה המשמעותית ביותר במספר דורשי העבודה נרשמה דווקא בקרב החרדים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אחדות תורנית במיטבה

אחרי שיעורו של חבר המועצת הליטאי ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן בהיכל ישיבת באבוב בבני ברק, ואחרי שיחת החיזוק שהעניק המשפיע החסידי הגאון רבי אלימלך בידרמן בהיכל הישיבה הספרדית אור התלמוד, כעת הגיע תורו של המשגיח הליטאי הגאון רבי בנימין פינקל - משגיח ישיבת מיר, לנאום בחתונת בן האדמו"ר מביאלה בית שמש.

שהיה נוטל בד של הדס - ומרקד

רב היישוב מירון הגאון רבי אלעזר שטרן, זכה להכניס לחופה את בנו. החתן, בוגר ישיבת ויז'ניץ, שהגיע כשהוא עוטה שטריימל ללא שפיצים, כפי רצונו של רבו, האדמו"ר מויז'ניץ. במהלך הריקודים נראה רבה של מירון, מפזז כשהוא אוחז הדסים בידיו.