מספרם של דורשי העבודה החרדים, ובעיקר החרדיות, עלה בלא פחות מ-267% וזה כתוצאה מהשפעת השילוב של מבצע 'עם כלביא' עם תופעת פיטורי הקיץ, עם זאת בחודש שעבר אחוז האבטלה במגזר החרדי ירד ב-23% | כל הנתונים (חדשות)
לעתים רשויות המדינה פשוט מפגינות אטימות. כך קרה לגבר מובטל שנהג באחריות מלאה, ולא התייצב להחתמה השבועית רק לאחר שדיווח שהתקבל לעבודה. לימים הוא גילה כי נשללה ממנו הבטחת הכנסה למרות זכאותו, בשל אי-ההתייצבות. הוא נאלץ להילחם בשירות התעסוקה וזכה (משפט)
אישה הסובלת מבעיות אורתופדיות נשלחה על-ידי שירות התעסוקה לעבוד בבית הארחה. היא סיפרה למנהל העבודה על מגבלותיה, אך זה אמר לה שאם לא תעבוד – ידווח על "סירוב". האישה חששה, החלה לעבוד – ונפצעה. בית ההארחה חויב לפצות אותה עקב רשלנות המנהל (משפט)