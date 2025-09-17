שירות התעסוקה מפרסם הבוקר (רביעי) את נתוני חודש אוגוסט, מהם עולה כי מספר דורשי העבודה בישראל ירד ל-186.1 אלף - ירידה של 14.7% ביחס לחודש יולי.

מבט עומק על הנתונים מלמד על השפעת השילוב של מבצע 'עם כלביא' עם תופעת פיטורי הקיץ, אשר הוביל לשינוי בולט בתמהיל דורשי העבודה לפי סוג תביעה, גיל ומגזר אוכלוסייה.

מספר מגמות אפיינו את שלושת החודשים האחרונים – ככלל, ביוני עלה מספר דורשי העבודה הכללי בכ-195% ואילו מספרם של תובעי האבטלה, כאשר יוזכר שכלל יוצאי החל"ת הם תובעי אבטלה, עלה בחודש זה בכ-218%.

אולם, שלוש קבוצות נפגעו יותר – מספרן של דורשות העבודה עלה ב-210%; מספרם של דורשי העבודה החרדים, ובעיקר החרדיות, עלה בלא פחות מ-267%; ובדומה, עלה גם מספר דורשי העבודה הצעירים (18-34) בשיעור דומה.

בשירות התעסוקה הסבירו כי מגמה זו חושפת, שוב, את רגישותן התעסוקתית של קבוצת הנשים וקבוצת הצעירים ברגעי משבר, כפי שנוכחנו הן בסגרי הקורונה והן בחודשיה העצימים של מלחמת "חרבות ברזל", ובדומה גם את רגישותן התעסוקתית של נשים חרדיות בחודשי הקיץ.

עוד עולה מהנתונים כי מידי שנה בחודשי הקיץ אנו עדים לעלייה משמעותית במספר דורשי העבודה החרדים וכתוצאה גם לעלייה בשיעורם מכלל דורשי העבודה. זאת, נוכח העובדה שתופעת פיטורי הקיץ אופיינית יותר לחברה החרדית, ואכן במהלך החודשים יוני ויולי השנה עלה שיעורם מכלל דורשי העבודה – מ-7% במאי ל-9.6% ביוני ול-10.9% ביולי.

והנה, החודש ירד שיעורם לכדי 9.8%, עדיין גבוה מאוד בהשוואה לשיעורם במאי, אך נמוך משיעורם בחודש שקדם. זאת, כך משערים בשירות התעסוקה, משום שהשפעת ההכרה הרטרואקטיבית על הורדת מספר דורשי העבודה הייתה גבוהה מהעלייה שנרשמה בו כתוצאה מפיטורי הקיץ. לכן, אף שגם החודש, כפי שנוכחנו לעיל, נרשמו מפוטרי קיץ מספרם היה נמוך דרמטית ממספר זכאי החל"ת שהוכרו למפרע ביולי.

לא זו אף זו, הסבירו בשירות התעסוקה, בחינה השוואתית בין שלוש הקבוצות החברתיות הגדולות – יהודים שאינם חרדים, ערבים וחרדים – מלמדת שהירידה המשמעותית ביותר במספר דורשי העבודה נרשמה דווקא בקרב החרדים. בעוד הקבוצה היהודית שאינה חרדית רשמה ירידה של 15.4%- (ירידה מספרית של 21.8 אלף) בהשוואה ליולי; הקבוצה הערבית רשמה ירידה של כ-9%- (ירידה מספרית של 4.8 אלף בלבד); ואילו הקבוצה החרדית רשמה ירידה של 23.1%- (ירידה מספרית של 5.5 אלף).

"הירידה בקבוצה החרדית הייתה כל כך משמעותית עד כי אפילו תופעת פיטורי הקיץ, האופיינית הרבה יותר לחברה החרדית) הייתה נמוכה מהשפעת ההכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת על "עם כלביא" במהלך יולי", הוסיפו.