דורון קוקוש הוא יועץ אסטרטגי בכיר בחברת KPMG ישראל, המתמחה בניתוח מגמות גלובליות והשפעתן על הכלכלה והמדיניות. במסגרת פעילותו האקדמית והמקצועית, הוא מתמקד בחקר יחסים בינלאומיים ומזרח אסיה, ומשמש ככותב אורח במכון מיתווים.

תחומי המומחיות של קוקוש כוללים ניתוח מדיניות חוץ, יחסים בינלאומיים ומגמות כלכליות גלובליות, עם דגש מיוחד על אזור מזרח אסיה. מחקריו וניתוחיו מתמקדים בהשפעות של התפתחויות גיאופוליטיות על הכלכלה העולמית ועל ישראל בפרט.

כחלק מתפקידו בחברת KPMG, קוקוש מייעץ לארגונים וחברות בנושאי אסטרטגיה עסקית והתמודדות עם אתגרים גלובליים. ניסיונו המקצועי משלב הבנה מעמיקה של תהליכים כלכליים ומדיניים, המאפשרת לו לספק תובנות ייחודיות בתחומי המחקר שלו.

במסגרת פעילותו במכון מיתווים, קוקוש תורם לשיח הציבורי בנושאי מדיניות חוץ ויחסים בינלאומיים, תוך שימת דגש על הזדמנויות ואתגרים העומדים בפני ישראל בזירה הבינלאומית.