ערן טל הוא מנכ"ל חברת וולטה סולאר, אחת החברות המובילות בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל. בתפקידו, הוא מוביל את החברה בפיתוח והקמת מתקנים סולאריים ופרויקטים של אנרגיה מתחדשת ברחבי הארץ.

תחת הנהגתו של טל, וולטה סולאר התפתחה למובילה בתחום הסולארי בישראל, עם התמחות בהקמת מערכות סולאריות על גגות מבנים, מאגרי מים ושטחים פתוחים. החברה מספקת פתרונות מקיפים, החל משלב התכנון ועד להפעלה והתחזוקה השוטפת של המערכות.

ערן טל מוביל את החזון של וולטה סולאר להאצת המעבר לאנרגיה נקייה בישראל. תחת ניהולו, החברה מקדמת פרויקטים חדשניים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות בתחום האנרגיה המתחדשת, תוך שימת דגש על יעילות אנרגטית וקיימות.

בשנים האחרונות, טל הוביל מהלכים משמעותיים להרחבת פעילות החברה, כולל שיתופי פעולה עם גופים מוסדיים וחברות מובילות במשק. תחת הנהגתו, וולטה סולאר מקדמת פרויקטים בהיקפים נרחבים המסייעים למשק הישראלי בהשגת יעדי האנרגיה המתחדשת שהציבה הממשלה.