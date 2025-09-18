ערן טל – מייסד ומנכ"ל וולטה סולאר עם חזון ביטחוני-אנרגטי בחזית המהפכה האנרגטית של ישראל ( צילום: יח"צ )

שוק האנרגיה בישראל עובר מהפכה של ממש, והשמש שלנו, המאירה עלינו ב"עזרת השם" יום יום, הופכת למקור כוח כלכלי וביטחוני שלא יסולא בפז. בלב המהפכה הזו ניצבת וולטה סולאר, בהובלת המייסד והמנכ"ל, ערן טל, שהגיע לאולפן כדי לחשוף בפנינו את ההזדמנות הבלתי רגילה להצטרף ל"סוס המנצח" ולהיות חלק מסיפור הצלחה עם משמעות אדירה.

לפרטים נוספים על הזדמנות ההשקעה בחברת וולטה סולאר, ניתן להיכנס לקישור כאן >> מדוע עכשיו? העולם משתנה - ואנחנו מאיצים! "העולם הולך לאנרגיה ירוקה, אנרגיה מתקדמת", פותח טל, ומדגיש: "הוא הלך, הוא זחל ואז הוא עבר להליכה, אבל עכשיו הוא עבר לריצה". הסיבות לכך ברורות: מחירי הפאנלים הסולאריים צנחו ביותר מ-90% בעשור האחרון, ונצילותם עלתה ביותר מפי שניים. במקביל, הביקוש לחשמל מזנק באופן חסר תקדים - הבינה המלאכותית (AI), כלי רכב חשמליים ו"אלקטריפיקציה" כללית של חיינו דורשים יותר ויותר חשמל. זה פשוט זול יותר לייצר חשמל מהשמש מאשר מכל חלופה אחרת - נקי יותר, סביבתי יותר, וחסכוני יותר.

פארק תעשיות בר לב שווה ערך ל-1,651,300 ליטרים של דלק ( צילום: יח"צ )

ישראל – אי אנרגטי, עם פוטנציאל אינסופי

"ישראל היא אי אנרגטי", מסביר טל. בניגוד למדינות אירופה המחוברות לרשת חשמל יבשתית, אנו תלויים בעצמנו. לכן, ביטחון אנרגטי ועצמאות אנרגטית הם קריטיים לנו כמדינה וכעם. המדינה מבינה זאת היטב, ומשרד האנרגיה הציב יעד שעד 2030, 30% מהחשמל יגיע מאנרגיה מתחדשת. זהו מהלך חכם גם כלכלית וגם ביטחונית.

הממשלה דוחפת את המהלך ברגולציה תומכת:

פטור ממס: הכנסות מהפקת חשמל ביתית פטורות ממס עד 27 אלף ש"ח בשנה, ומעל לכך חל מס מופחת של כ-10%.

תכנית "100 אלף גגות סולאריים": מעודדת משקי בית לעבור לאנרגיה מתחדשת.

מעודדת משקי בית לעבור לאנרגיה מתחדשת. תקנה היסטורית: החל מסוף 2025, כל בית פרטי חדש מעל 100 מ"ר וכל מבנה שאינו למגורים מעל 250 מ"ר יחויבו בהתקנת מערכת סולארית. "זאת תקנה שוברת שוויון", אומר טל, שצפויה להעצים את הצמיחה באופן "קיצוני".

טבע גב, היוגב - שווה ערך ל-1,939 טון פחם ( צילום: יח"צ )

וולטה סולאר – החלוצה והמובילה של המהפכה הסולארית בישראל

וולטה סולאר אינה רק חברה מבטיחה, אלא חברה שמובילה את השוק בפועל. "אנחנו מובילים בתחום הגגות הסולאריים בישראל".

הצלחה מוכחת: החברה שברה שיא ישראלי בגיוס הון פרטי, עם כמעט חמישה מיליון ש"ח שגויסו בפחות משבע שעות. יעד הגיוס הכולל עומד על 50 מיליון ש"ח – הגבוה ביותר אי פעם בקמפיין דיגיטלי בישראל.

היקף פעילות עצום: וולטה סולאר חולשת על למעלה מ-5,000 פרויקטים סולאריים בארץ ובעולם. "אלפי לקוחות מרוצים בכל הארץ".

מובילות בציבור הדתי: טל מציין בגאווה את הפעילות הנרחבת ביישובים ובערים כמו ביתר עלית ומודיעין עלית, אריאל ואורנית – על בתי ספר, גני ילדים, אולמות ספורט, חניונים ועוד.

אמון מוסדי ובינלאומי: החברה נהנית משיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים מובילים כמו מגדל, בנק מזרחי טפחות ומור בית השקעות. בנוסף, וולטה סולאר משתפת פעולה עם EDF הצרפתית, אחת משלוש חברות האנרגיה המתחדשת המובילות בעולם.

הון אנושי יוצא דופן: צוותי ההתקנה של וולטה סולאר מורכבים מ"בילדרים מוכשרים ואיכותיים, יוצאי יחידות קרביות שנבחרו והוכשרו בקפידה". הם פועלים במקצועיות, יעילות ובבטיחות ללא פשרות, "הכי שקט ויעיל שאפשר". "הגג שלכם בידיים טובות".

צוותי ההתקנה של וולטה סולאר מורכבים מ"בילדרים מוכשרים ואיכותיים, ". הם פועלים במקצועיות, יעילות ובבטיחות ללא פשרות, "הכי שקט ויעיל שאפשר". "הגג שלכם בידיים טובות". התרחבות בינלאומית: אפילו בספרד, בתקופה של יחסים מורכבים, וולטה סולאר הקימה את "פרויקט הדגל" של קטלוניה – שדה סולארי בגודל חמישה מגרשי כדורגל שמספק חשמל למפעל הנייר הגדול במחוז. הפרויקט נחנך בטקס מרשים בנוכחות סגנית נשיא קטלוניה, וזכה להערכה עצומה על "הנחישות והיכולת".

מישור אדומים שווה ערך ל-3,006,000 ליטרים של דלק ( צילום: יח"צ )

ההזדמנות שלכם: השקעה בחברה שיוזמת פרויקטים עם תשואה ל 25 שנה

וולטה סולאר מציעה לציבור הרחב הזדמנות יוצאת דופן להצטרף אליה לפני ההנפקה בבורסה בתל אביב. "קיבלנו היתר לפרסם תשקיף ולגייס באופן ציבורי בשעה טובה", מציין טל.

הכנסה פסיבית בטוחה: וולטה סולאר היא יזמית מובילה בתחום הגגות הסולאריים, במודל שבו היא מקימה מערכות שמייצרות לה הכנסה מובטחת מחשמל ל-25 שנה, ומשלמת שכירות לבעלי הגג.

מודל ליסינג – רווח מהחודש הראשון: "במודל ליסינג של וולטה, אתה לא משקיע כסף - אתה מרוויח כסף מהחודש הראשון".

מינימום השקעה נגיש: יחידת השקעה מינימלית עומדת על 10,010 ש"ח. טל מציין כי היא מורכבת מ-130 מניות של 77 ש"ח למניה.

הטבות למשקיעים: ישנן הטבות על כמות ועל קדימות, המעניקות מניות אקסטרא ואפילו "כפל הטבות".

ישנן , המעניקות מניות אקסטרה ואפילו "כפל הטבות". אמון הלקוחות: רבים מהמשקיעים עד כה הם לקוחות קיימים של וולטה סולאר, ש"מעריכים את העבודה שלנו ויודעים מי אנחנו". "הם שאלו אותנו לאורך השנים הרבה מאוד פעמים מתי אפשר לקחת חלק במסע ולהצטרף לוולטה".

מעבר לרווח: ציונות אנרגטית ותרומה לעתיד ילדינו

השקעה בוולטה סולאר היא הרבה מעבר להשקעה פיננסית. זוהי "ציונות אנרגטית". כשאתם משקיעים בוולטה סולאר, אתם לא רק מרוויחים, אלא גם תורמים באופן ישיר ל:

ביטחון המדינה: עצמאות אנרגטית מפחיתה את התלות במקורות דלק ממדינות שאינן בהכרח ידידותיות לישראל.

עצמאות אנרגטית מפחיתה את התלות במקורות דלק ממדינות שאינן בהכרח ידידותיות לישראל. איכות הסביבה: ייצור חשמל נקי מפחית זיהום אוויר ותורם לעולם טוב יותר עבור הדורות הבאים.

"למה אתם מחכים?" ההזדמנות כאן ועכשיו!

אם התרשמתם מהרעיון, מהנתונים, מהמובילות ומהחזון של וולטה סולאר, אל תחכו! כפי שאומר ערן טל: "מי שמתרשם... ורוצה לקחת חלק בסיפור הזה, הוא יכול עכשיו באופן שהוא באמת הזדמנות מיוחדת".

הצטרפו עוד היום למהפכה הסולארית של וולטה סולאר! השקיעו חכם בפוטנציאל רווח משמעותי, ותהיו שותפים לעתיד טוב יותר ובטוח יותר למדינת ישראל.

