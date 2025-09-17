וולטה סולאר היא חברה ישראלית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת, המתמחה בתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות סולאריות. החברה, שהוקמה בשנת 2010, צברה ניסיון רב בהתקנת מערכות פוטו-וולטאיות במגזר הביתי, המסחרי והתעשייתי.
החברה מציעה מגוון פתרונות אנרגיה סולארית, החל ממערכות ביתיות קטנות ועד פרויקטים בקנה מידה גדול. וולטה סולאר מתמחה בהתקנת פאנלים סולאריים, ממירים, מערכות אגירת אנרגיה ופתרונות ניהול אנרגיה חכמים.
בשנים האחרונות, וולטה סולאר הרחיבה את פעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת והשיקה מספר פרויקטים משמעותיים ברחבי הארץ. החברה משתפת פעולה עם רשויות מקומיות, מפעלים ועסקים גדולים בהטמעת פתרונות אנרגיה ירוקה.
החברה מובילה בתחום החדשנות הטכנולוגית ומשקיעה משאבים רבים במחקר ופיתוח של פתרונות אנרגיה מתקדמים. וולטה סולאר מחזיקה בכל התקנים והאישורים הנדרשים ומעסיקה צוות מקצועי ומיומן של מהנדסים וטכנאים.
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ