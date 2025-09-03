כיכר השבת

פוניקולר

מערכת תחבורה ייחודית המשמשת להסעת נוסעים במעלה ובמורד מדרונות תלולים באמצעות מערכת כבלים וקרונות על מסילה

פוניקולר הוא אמצעי תחבורה ייחודי המתוכנן להתגבר על מכשולים טופוגרפיים תלולים באמצעות מערכת של קרונות הנעים על מסילה בעזרת כבלים. המערכת מורכבת משני קרונות המחוברים זה לזה באמצעות כבל, כאשר בזמן שקרון אחד עולה, השני יורד, ובכך מתאזן המשקל ומתייעלת צריכת האנרגיה.

מערכות פוניקולר נפוצות באזורים הרריים ובערים הבנויות על מדרונות תלולים, שם הן מספקות פתרון יעיל להתגברות על הפרשי גובה משמעותיים. היתרון המרכזי של הפוניקולר הוא יכולתו לשאת מספר רב של נוסעים בבטיחות מרבית תוך שימוש מינימלי באנרגיה, הודות למערכת האיזון המובנית.

בעולם קיימות מערכות פוניקולר רבות המשמשות הן לתיירות והן לתחבורה ציבורית יומיומית. בין הדוגמאות המפורסמות ניתן למצוא את הפוניקולר בהונג קונג, המחבר בין המרכז העסקי לשכונות המגורים במעלה ההר, ואת הפוניקולר בברגן, נורבגיה, המהווה אטרקציה תיירותית פופולרית.

מבחינה טכנית, הפוניקולר מתאפיין במסילה ייחודית בעלת שיפוע משתנה המותאם לטופוגרפיה של המדרון. הקרונות מצוידים במערכות בטיחות מתקדמות ומנגנוני בלימה כפולים, המבטיחים נסיעה בטוחה גם בתנאי מזג אוויר קשים.

עוד כתבות על פוניקולר:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר