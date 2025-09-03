פוניקולר הוא אמצעי תחבורה ייחודי המתוכנן להתגבר על מכשולים טופוגרפיים תלולים באמצעות מערכת של קרונות הנעים על מסילה בעזרת כבלים. המערכת מורכבת משני קרונות המחוברים זה לזה באמצעות כבל, כאשר בזמן שקרון אחד עולה, השני יורד, ובכך מתאזן המשקל ומתייעלת צריכת האנרגיה.

מערכות פוניקולר נפוצות באזורים הרריים ובערים הבנויות על מדרונות תלולים, שם הן מספקות פתרון יעיל להתגברות על הפרשי גובה משמעותיים. היתרון המרכזי של הפוניקולר הוא יכולתו לשאת מספר רב של נוסעים בבטיחות מרבית תוך שימוש מינימלי באנרגיה, הודות למערכת האיזון המובנית.

בעולם קיימות מערכות פוניקולר רבות המשמשות הן לתיירות והן לתחבורה ציבורית יומיומית. בין הדוגמאות המפורסמות ניתן למצוא את הפוניקולר בהונג קונג, המחבר בין המרכז העסקי לשכונות המגורים במעלה ההר, ואת הפוניקולר בברגן, נורבגיה, המהווה אטרקציה תיירותית פופולרית.

מבחינה טכנית, הפוניקולר מתאפיין במסילה ייחודית בעלת שיפוע משתנה המותאם לטופוגרפיה של המדרון. הקרונות מצוידים במערכות בטיחות מתקדמות ומנגנוני בלימה כפולים, המבטיחים נסיעה בטוחה גם בתנאי מזג אוויר קשים.